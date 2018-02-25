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Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden ABD'ye karşı 'ayaklanma' çağrısı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.02.2018 20:57 | Son Güncelleme

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği, ABD yönetiminin, Tel Aviv'deki büyükelçiliğini 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşıma planına karşı "ayaklanma" çağrısı yaptı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden ABD'ye karşı 'ayaklanma' çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Filistinlilerin Nekbe (Felaket) Günü'ne ve İsrail'in kuruluşunun 70. yıl dönümüne denk gelen 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşıma planıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "ABD'ye karşı Filistinlileri, İslam dünyasını, tüm insanları, halk ve resmi kurumları ayaklanmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

İslam dünyasına İsrail'in kuruluşunun 70. yıl dönümünde ABD'nin, Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına karşı dik durma çağrısı yapan Karadaği, "Kudüs, bütün ümmetin davası. Kudüs'ün kimliğini değiştirme çabalarına izin vermek büyük bir ayıptır. Bunu yapanları Allah da tarih de nesiller de affetmez." değerlendirmesinde bulundu.

Arap ve İslam ülkeleri liderlerine seslenen Karadaği, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın onlara emanet olduğunu, diplomatik ve ekonomik olmak üzere ellerinden gelen tüm araçlarla ABD'nin bu planını sürdürmesine engel olmaları gerektiğini kaydetti.

Karadaği açıklamasında, "Mayıs'ta Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması Müslümanlara karşı açılmış bir savaştır. Yasa dışı işgalcileri destekleyen bir adımdır." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili önceki gün AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyükelçiliğin taşınmasına ilişkin, "Mayıs ayında Kudüs'te yeni ABD Büyükelçiliği'nin açılmasını planlıyoruz. Büyükelçiliğin açılışı, İsrail'in kuruluşunun 70. yıl dönümüne denk gelmektedir." görüşünü paylaşmıştı.

Konuyla ilgili haberlerin medyaya düşmesinin ardından ilk olarak İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, ABD yönetiminin büyükelçiliğini 14 Mayıs'ta Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı aldığını açıklamıştı.

KUDÜS'TEKİ YARIM ASIRLIK İŞGAL

Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etti.

BGMK, 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saydı.

BMGK kararı çerçevesinde ABD dahil uluslararası toplum, Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri, Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu ve batı bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor.

ABD, 6 Aralık 2017’deki Donald Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan ilk ülke oldu.

Uluslararası toplumun tepkisini çeken Trump yönetimi, bölgenin kaosa sürükleneceği ve İsrail-Arap ihtilafının daha da çözümsüz hale geleceği uyarılarını gözardı etti. Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, geçen aralık ayında BM Genel Kurulu'nda ABD'nin tehditlerine rağmen, 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti.

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Dünya Müslüman Alimler Birliği Ali Karadaği ABD Tel Aviv Kudüs

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
öyle söylüyorsunuz ama sözde kendine müslümanım diyen çoğu sahte dinci müslümanlar aslında amerikanın işbirlikçisi uşaklığını yapmakta hiç biriniz davanıza samimi değilsiniz islamyetide çıkarlarınıza alet etmekten başka işe yaramazsınız % 100. en büyük amerikancısınız.
Türkiye kendine göre bir strateji belirlemişti Özelliklede ABD ve İsrail,Türkiyenin hamlelerini boşa çıkarmak için karşı hamleler yapıyor seçimle gelen Mursi ,Sisi tarafından darbe ile uzaklaştırldığında, aslında bu Mısır yada Mısır halkına değil;Direk Türkiye nin stratejisine karşı bir hamle idi zaten SİSİ göreve geldiğinde ilk icraatı Gazze nin tek nefes aldığı yer olan REFAH Sınır kapısını kapatmak olmuştu Şimdi ABD yeni Oyunlar peşinde Kudüs kararı "bölgede kendisine karşı olan nefreti artırmaktan başka gayesi olmayan basit bir hamle" demiştik Asıl hamleleri bundan sonra dikkat!
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