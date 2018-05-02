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Dünya Sağlık Örgütü: ‘10 Kişiden 9’u Kirli Hava Soluyor’

02.05.2018 22:40 | Son Güncelleme

Örgütün son raporu hava kirliliğinin her yıl 7 milyon kişinin ölümüne neden olduğunu ortaya koydu. Rapora göre Afrika ve Asya’daki topluluklar hava kirliliğinden en çok etkilenenlerden

Dünya Sağlık Örgütü: ‘10 Kişiden 9’u Kirli Hava Soluyor’

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre tüm dünyada her 10 kişiden dokuzu kirli hava soluyor. Buna büyük bir sorun olan ancak fazla değinilmeyen iç mekanlardaki kirli hava dahil.

Örgütün son raporu hava kirliliğinin her yıl 7 milyon kişinin ölümüne neden olduğunu ortaya koydu. Rapora göre Afrika ve Asya’daki topluluklar hava kirliliğinden en çok etkilenenlerden.

WHO yetkilisi Doktor Maria Neira’ya göre bu kabul edilemez bir durum.

Açık ve kapalı alanlardaki kirli hava inmeye, kalp hastalıklarına, akciğer kanserine ve astım gibi kronik solunum hastalıklarına yol açıyor.

Birçok kişi hava kirliliğini fabrika ve araçların gaz salınımları gibi dış kaynaklara bağlarken, WHO’nun raporu iç mekanlardaki hava kirliliğinin her yıl 4 milyona yakın kişinin ölümüne neden olduğunu belirtiyor.

Dünya genelinde üç milyar kişi yani dünya nüfusunun neredeyse yarısı hala yemek pişirmek, ısınmak ya da evlerini aydınlatmak için çevreyi kirleten yakıtlar kullanıyor.

Bu kişiler elektrik ve doğalgaz gibi daha temiz kaynaklar yerine gaz yağı, tahta ve diğer katı yakıtları kullanıyor.

Dr. Neira WHO’nun İsviçre’nin Cenevre kentinde Ekim ayında hava kirliliği konusunda ilk kez küresel bir konferans düzenleyeceğini belirtti. Neira’ya göre konferansta müdahale ve çözüm yöntemleri üzerinde durulacak.

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