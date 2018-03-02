Dünya Sağlık Örgütü: Doğu Guta'da tahliye bekleyen bin hasta var

UNICEF ise 180 bin kişiye yardım taşıyacak bir konvoyun bölgeye girişine izin verilebileceğini duyurdu.Dünya Sağlık Örgütü, haftalardır yoğun bombardıman altında olan Doğu Guta'da tahliye bekleyen bin hasta ve yaralı olduğunu açıkladı. Örgüt, 84 hastanın durumunun aciliyet taşıdığına dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün yardımcı yöneticisi Dr. Peter Salama, kritik durumdaki hastaların tahliyesi için Suriye hükümetine ve tüm ilgili taraflara izin çağrısında bulundu. Salama, Şam'a 10 kilometre uzaklıktaki muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'ya en kısa zamanda ilaç ve tıbbi malzeme taşımak istediklerini vurguladı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'ndan da (UNICEF) 400 bin sivilin yaşadığı Doğu Guta ile ilgili açıklama geldi. UNICEF'in Orta Doğu Direktörü Geert Cappelaere, 180 bin kişiye yardım malzemesi taşıyacak bir konvoyun Pazar günü bölgeye ulaşmasına Suriye hükümetinden onay çıkabileceğini açıkladı. Cappelaere, konvoyların harekete hazır olduğunu da dile getirdi. Yardım konvoyunda tıbbi malzeme ve yiyecek bulunuyor. 200 binden fazla çocuğun bulunduğu Doğu Guta'ya gidecek konvoyda sadece 70 bin çocuğa yetecek miktarda malzeme olduğu belirtiliyor.