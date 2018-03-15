Dünya Sağlık Örgütü içme suyundaki plastikleri araştıracak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), içme suyundaki plastik parçacıkların potansiyel sağlık riskini ortaya koymak için yeni bir araştırma yapacağını açıkladı.

Örgüt, sindirilebilecek kadar küçük olan mikroplastiklerin hem yaygınlığını hem de etkilerini ölçmeyi hedefliyor.

DSÖ'nün açıklaması, gazetecilik örgütü Orb Media'nın içme sularında plastik parçacıkları bulduğu araştırmasının ardından geldi.

Mikroplastiklerin insan sağlığını etkilediğine yönelik bir kanıt bulunmasa da DSÖ bu bilgiyi de test etmek istiyor.

BBC'ye konuşan DSÖ'nün su ve hijyen koordinatörü Bruce Gordon, bir insanın hayatı boyunca bu tür plastiklerin bulunduğu suları içmesinin sağlığını etkileyip etkilemeyeceğini tespit etmek istediklerini söyledi:

"Plastiğin yapısı hakkında düşündüğümüzde içinde toksin olup olmadığı, içindekilerin ne kadar zararlı olabileceği ve vücutta ne etki yaratabileceği üzerine araştırma yok.

"Normalde insan sağlığı için güvenli bir limit belirleriz ama bu limiti belirlemek için de bunların zararlı olup olmadığını, zararlıysa sudaki miktarının yapacağı etkiyi de anlamamız gerekir."