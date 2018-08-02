HABER

Dünya şaşkın! Türkiye NATO'dan ayrılıyor mu?

DÜNYA HABERLERİ  | 02.08.2018 10:48 | Son Güncelleme

Rus siyaset bilimci Vladimir Şapovalov, ABD’nin Türk bakanlara yaptırım uygulamasının ardından, baskı uygulama politikasının uzun vadede Türkiye’yi NATO’dan ayrılmaya yönlendirebileceğini söyledi.

Sputnik'in haberine göre Moskova Devlet Üniversitesi Tarih ve Politika Enstitüsü Başkan Yardımcısı ve Rus siyaset bilimci Vladimir Şapovalov, ABD’nin Türkiye Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yaptırım getirme kararıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

ABD-Türkiye ilişkilerinde bir ilk: Washington ilk kez Türkiye'nin bakanlarına yaptırım açıkladı

Şapovalov "Bu kesinlikle anlaşılamaz bir politikanın çarpıcı bir örneği. Zira bu olayın ABD için negatif etkileri muazzam olacak, dürüst olmak gerekirse, bunun olumlu bir etkisi olacağını düşünmüyorum. ABD’nin modern uluslararası ilişkiler sisteminde ilk kez müttefiki olan bir ülkenin bakanlarına yaptırım uygulaması söz konusu. Daha absürt bir durum hayal etmek zor" ifadelerini kullandı.

Ankara ile Washington arasındaki halihazırda zor olan ilişkilerin daha da kötüleşecek gibi göründüğünü belirten Şapovalov "Yaptırımlar hiçbir şekilde pozisyonların yakınlaşmasını sağlamıyor.
Aksine Türkiye gibi bir ülkeye baskı uygulamak, Ankara’nın Washington’dan daha fazla uzaklaşmasına yol açar. Böyle devam ederse, uzun vadede Türkiye’nin NATO’dan çekilme ihtimali de ihtimali de var" dedi.

PARTNERKimse inanmıyor ama o bir insan!Kimse inanmıyor ama o bir insan!
Alman basının küstah Erdoğan yazısı: Gelsin de demokrasi görsünAlman basının küstah Erdoğan yazısı: Gelsin de demokrasi görsün
Bu karar çok tartışılır! Müftülere zorunlu emeklilikBu karar çok tartışılır! Müftülere zorunlu emeklilik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
NATO Türkiye dünya rus siyaset bilimci vladimir şapalov

En Çok Okunan Haberler

ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi

ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi

Son dakika! ABD'nin yaptırım kararı ile ilgili AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak açıklama

Son dakika! ABD'nin yaptırım kararı ile ilgili AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak açıklama

Fransa'da düşman rapçiler havalimanında birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü!

Fransa'da düşman rapçiler havalimanında birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü!

Galatasaray, Al-Hilal'in Gomis için teklifini reddetti

Galatasaray, Al-Hilal'in Gomis için teklifini reddetti

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

ABD Senatosu, F-35 için yaptırım kararı aldı

ABD Senatosu, F-35 için yaptırım kararı aldı

Okuyucu Yorumları 5 yorum
biri kuyuya taş atmış, sizde haber diye yayınlıyorsunuz
nato dostumuz falan değil. çünkü avrupa toplumları türklerden nefret ediyor. en küçük çocuklarına varana kadar bizden nefret ediyorlar. avrupalı olduklarını bildiğim bir topluluğa türk olduğumu söylediğim zaman hakaretler yağmaya başlıyor. şu "avrupalı" olma fikrinden bir vazgeçelim artık. sevmiyorum bu kibirli topluluğu. araplaşmayı da reddediyorum. ben TÜRKÜM ve TÜRK kalacağım. avrupalı ve arap kültürlerini atın kafadan artık türk kültürü bizim mayamızda var, diğer mayalar bize tutmaz sağlığımızı bile bozar çünkü içten içe yadırgarız. turan birliğini kurup şangaya katılalım. ab ve nato çöpe.
sinsi ruslar zaten bunun dersinde türkiyeyi abd natodan koparıp damdazlak yalnız kendi kucagına alacak rusyayı
dolar düşer
başımıza ne geldiyse natodan geldi zaten, ayrılsak çok isabetli karar olur, ABD incirlikten defolup gider,
Diğer Haberler
Almanya'dan şoke eden Erdoğan anketi: İstemiyoruz, gelmesin

Almanya'dan şoke eden Erdoğan anketi: İstemiyoruz, gelmesin

Alman basının küstah Erdoğan yazısı: Gelsin de demokrasi görsün

Alman basının küstah Erdoğan yazısı: Gelsin de demokrasi görsün

Bu karar çok tartışılır! Müftülere zorunlu emeklilik

Bu karar çok tartışılır! Müftülere zorunlu emeklilik

Günün en acı haberi! Köpek bebeği paramparça etti

Günün en acı haberi! Köpek bebeği paramparça etti

Komşudan sonra yangın felaketi orayı kasıp kavuruyor

Komşudan sonra yangın felaketi orayı kasıp kavuruyor

ABD son anda iptal etti! Fırlatamadı

ABD son anda iptal etti! Fırlatamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.