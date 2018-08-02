Dünya şaşkın! Türkiye NATO'dan ayrılıyor mu?

Sputnik'in haberine göre Moskova Devlet Üniversitesi Tarih ve Politika Enstitüsü Başkan Yardımcısı ve Rus siyaset bilimci Vladimir Şapovalov, ABD’nin Türkiye Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yaptırım getirme kararıyla ilgili değerlendirmede bulundu.
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Şapovalov "Bu kesinlikle anlaşılamaz bir politikanın çarpıcı bir örneği. Zira bu olayın ABD için negatif etkileri muazzam olacak, dürüst olmak gerekirse, bunun olumlu bir etkisi olacağını düşünmüyorum. ABD’nin modern uluslararası ilişkiler sisteminde ilk kez müttefiki olan bir ülkenin bakanlarına yaptırım uygulaması söz konusu. Daha absürt bir durum hayal etmek zor" ifadelerini kullandı.
Ankara ile Washington arasındaki halihazırda zor olan ilişkilerin daha da kötüleşecek gibi göründüğünü belirten Şapovalov "Yaptırımlar hiçbir şekilde pozisyonların yakınlaşmasını sağlamıyor.
Aksine Türkiye gibi bir ülkeye baskı uygulamak, Ankara’nın Washington’dan daha fazla uzaklaşmasına yol açar. Böyle devam ederse, uzun vadede Türkiye’nin NATO’dan çekilme ihtimali de ihtimali de var" dedi.
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