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3. Dünya Savaşı mı çıkıyor? Peki Rusya ve ABD'nin savaş güçleri ne durumda?

DÜNYA HABERLERİ  | 12.04.2018 12:59 | Son Güncelleme

ABD-Rusya gerilimi günden güne artıyor. Peki ABD ve Rusya'nın savaş güçlerinin son durumu nedir?

İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı...

Dünya 'Savaş çıkar mı?' diye soruyor... İşte ABD ve Rusya'nın savaş güçleri

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ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medyada 'Hazır ol Rusya, füzelerimiz geliyor' açıklamasının ardından dünya ABD-Rusya gerilimine kilitlendi.
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Rusya'dan "Akıllı füzeler teröristler için kullanılmalı" yanıtı geldi.
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Rusya ve ABD birbirlerine tehditler savuruyor. Peki iki ülkenin askeri güçleri ne durumda?
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Dünya Savaş Gücü Sıralaması'na göre ABD birinci Rusya ise ikinci büyük güç.
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ABD aktif askeri personel sayısı: 1.281.900 Rusya aktif askeri personel sayısı: 1.013.628
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ABD toplam askeri personel sayısı: 2.083.100 Rusya toplam askeri personel sayısı: 3.586.128
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ABD savunma bütçesi: 647.000.000.000 dolar Rusya savunma bütçesi: 47.000.000.000 dolar
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ABD savaş uçağı sayısı: 1962 Rusya savaş uçağı sayısı: 818
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ABD saldırı uçağı sayısı: 2830 Rusya saldırı uçağı sayısı: 1416
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ABD saldırı helikopteri sayısı: 973 Rusya saldırı helikopteri sayısı: 511
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ABD tank sayısı: 5884 Rusya tank sayısı: 20300
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ABD zırhlı savaş aracı: 38822 Rusya zırhlı savaş aracı: 27400
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ABD roket fırlatma silahları sayısı: 1197 Rusya roket fırlatma silahları sayısı: 3816
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ABD uçak gemisi sayısı: 20 Rusya uçak gemisi sayısı: 1
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ABD denizaltı sayısı: 66 Rusya denizaltı sayısı:62
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