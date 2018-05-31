İşte en çok sigara içen ülkeler

Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde açıkladılar! İşte en çok sigara içen ülkeler

1 / 29 Öte yandan sigara yasaklarına rağmen dünyada sigara içenlerin toplam sayısı ise arttı.

2 / 29 Peki en çok ve en az sigara içilen ülkeler hangileri?

3 / 29 EN ÇOK SİGARA İÇİLEN ÜLKELER 1) Kiribati: Büyük Okyanus'taki Kiribati ada ülkesi, en yüksek sigara tüketimi oranına sahip. Ülkede her 3 erkekten ikisi ve en az 3 kadından biri sigara içiyor.

4 / 29 103 bin nüfuslu ülkede tütün kontrolü yasaları çok zayıf, vergiler de çok düşük. Sigaraya erişim de çok daha kolay ve ucuz.

5 / 29 2) Karadağ Dünya sıralamasında ikinci gelen Karadağ, yüzde 46 ile Avrupa'da en çok sigara içen ülke. 633 bin nüfuslu Doğu Avrupa ülkesinde geçen yıl her yetişkin en az 4 bin sigara içti.

6 / 29 Ülkede kamusal alanlarda sigara içmek yasak. Ofis, restoran, bar, hatta ulaşım araçlarında ise serbest.

7 / 29 3) Yunanistan Dünyada en çok sigara içilen 3. ülke, Yunanistan. Ülkede erkek nüfusun yarısından fazlası, kadın nüfusun da yüzde 35'i düzenli olarak sigara yakıyor.

8 / 29 2008'den beri halka açık yerlerde sigara içmek yasak ama bu Yunan halkına engel olmuyor.

9 / 29 Tütünde vergi kaçakçılığı da Yunanistan'da büyük bir sorun. Euromonitor International şirketine göre, Atina'nın 2019'a kadar göreceği kayıp yaklaşık 1 milyar euro olacak.

10 / 29 4) Doğu Timor Dünyada en çok sigara içilen ülkelerden Doğu Timor'da erkeklerin yaklaşık yüzde 80'i sigara bağımlısı. Kadınlarda bu oran sadece yüzde 6.

11 / 29 Güneydoğu Asya'nın bu yoksul ülkesinde bir sigara paketinin fiyatı 1 dolardan az.

12 / 29 Her paketin üzerinde sağlık uyarıları var ama yetişkin nüfusun yarısı okuma yazma bilmediği üzere, pek de anlamı olmuyor.

13 / 29 5) Rusya 15 yaş üstü erkek nüfusun yüzde 60'ı sigara içen Rusya, dünya sıralamasında beşinci. Kadınlarda ise tütün kullananların oranı yüzde 23.

14 / 29 Rusya'da yasalar iş yerleri ve ulaşım araçlarında sigarayı yasaklıyor ama tütün şirketleri reklam ve tanıtımlara büyük paralar ayırdığı için, tüketimin önüne geçilemiyor.

15 / 29 Bazı dükkanlarda 1 dolardan az vererek bir sigara paketi alabiliyorsunuz. Rusya'nın sigara pazarı 22 milyar dolar değerinde.

16 / 29 EN AZ SİGARA İÇİLEN ÜLKELER Gana, Etiyopya, Nijerya, Eritre ve Panama, en az sigara içilen ülkeler.

17 / 29 Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, Afrikalıların yaklaşık yüzde 14'ü tütün kullanıyor. Bu oran küresel ortalamanın yaklaşık yüzde 22 altında. Bunda WHO'nun sigara denetim uygulamaları da rol oynuyor.

18 / 29 Sigara içenlerin yaklaşık yüzde 85'i ise, erkekler. Afrikalı kadınlar arasında sigara içmek ayıp sayılırken, kadının sigara içmesi ekonomik bağımsızlığının düşük olmasıyla da bağdaştırılıyor.

19 / 29 Bölgede çiğnendiğinde tütün gibi bir etki yaratan Gat bitkisinin tüketimi yaygın. Bu da sigara tüketimin neden düşük olduğunu açıklayabilir. WHO, dünyada yaklaşık 10 milyon insanın Gat çiğnediğini söylüyor.

20 / 29 Öte yandan bilim dergisi Lancet'ye göre sigara tüketimi yüzde 13'lerde kalan Afrika, tütün üretiminde ise baskın rol oynuyor.

21 / 29 Yüksek gelirli Batı ülkelerinde sigara içenlerin sayısı vergi uygulamaları ve yasaklarla gerilerken, bunun bazı yan etkileri de oldu. Tütün endüstrisi şimdi gözünü gelişmekte olan ülkelere dikti.

22 / 29 Pazarlama politikaların hedefinde de gençler var.

23 / 29 Danimarka'da kadınlar erkeklerden çok sigara içiyor Dünyada kadınların erkeklere oranla daha çok sigara içtiği tek ülke Danimarka. Ülkede kadınların yüzde 19,3'ü, erkeklerin yüzde 18,9'u düzenli olarak sigara yakıyor.

24 / 29 Kadın ve erkek sigara kullanıcıları arasındaki farkın en düşük olduğu ülkeler de genellikle Avrupa'da.

25 / 29 HER YIL 7 MİLYON ÖLÜM Sigara, pasif içiciler dahil her yıl 7 milyon insanın ölümüne neden oluyor.

26 / 29 WHO verilerine göre dünyadaki 1 milyar 100 milyon sigara kullanıcısından yaklaşık yüzde 80'i düşük ve orta gelirli ülkelerden.

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