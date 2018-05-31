Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde grafiklerle Türkiye

Dünyanın çoğu ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de erkeklerin tütün tüketimi kadınlardan daha fazla. Dünyada bunun tersinin olduğu yalnızca 24 ülke bulunurken 2 ülkede de cinsiyetler arası oranlar eşit durumda.

Türkiye'de her yıl 83 bin 100 kişi sigara kaynaklı nedenlerle yaşamını yitirirken 252 bin çocuk ve 14,5 milyon yetişkin tütün ürünü kullanıyor.

Bu, Kuzey Kore'nin ardından dünyada en yüksek ikinci oran. Kadınlardaki oran ise yüzde 12. Bu, orta gelirli ülkelerin ortalamasına denk.

Dünya Sağlık Örgütü, Amerikan Kanser Topluluğu ve Dünya Akciğer Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanan Tütün Atlası'na göre Türkiye'deki erkeklerin yüzde 31'i tütün kaynaklı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiriyor.

Bugün 31 Mayıs Dünya Sigarayı Bırakma Günü. Dünya Sağlık Örgütü'nün ilan ettiği Sigarayı Bırakma Günü, bu yıl "gelişmeye tehdit" temasıyla tütün kullanımının ülkelerin sürdürülebilir kalkınmalarına verdiği zararı öne çıkartarak kutlanıyor.

Tütün Atlası'nda farklı yıllardan veriler bulunuyor. Türkiye'de 2012 yılında günde 10 adet sigara içen bir kişi, aylık hane gelirinin yüzde 5'i ile 7,5'i arasında bir oranı sigaraya ayırmak zorunda kalıyordu.

2016'ya gelindiğinde hiç tütün ürünü kullanmamış olanlar yüzde 56,5'e yükseldi. Bu oran erkeklerde 36,6, kadınlarda 75,9 oldu.

2014'te daha önce hiç tütün ürünü içmemiş kişiler ise 15 yaş üzeri nüfusun yüzde 49,8'ini oluşturuyordu. Erkeklerde bu oran yüzde 28,7, kadınlarda ise 70,3'tü.

Kadınlarda da yüzde 19,6 ile en fazla 35-44 yaş aralığı tütün içiyor.

35-44 yaş arası erkekler yüzde 50,6 ile en fazla tütün ürünü içen yaş grubunu oluşturuyorlar.

TÜİK'in 2016 verilerine göre Türkiye'de 15 yaş üzeri nüfusun yüzde 26,5'i her gün tütün ürünü kullanıyor. Bu oran 2014'te 27,3, 2010'da 25,4'tü.

2013 yılında ise Türkiye'deki evlerin en az yüzde 60'ında ayda en az bir kere sigara içiliyordu.

Türkiye'de bir yılda tüketilen sigara miktarı 2014'te kişi başına bin 500 ile 2 bin 500 arasında değişiyordu. Bu da günde kişi başı 4-7 arası sigaraya denk düşüyor.

Türkiye'de nargile içen kişilerin sayısı ise nüfusun yüzde 2'si ile 10'u arasında.

Tütün Atlası'na göre nargileden alınan her bir nefeste, bir sigaradan alınana yakın miktarda, yaklaşık 500 ml duman alınıyor.

Türkiye'de tütün ekimi için kullanılan alan ise 2001-2011 yılları arasında yüzde 50'den fazla azaldı.

6 tütün şirketinin cirosu, Türkiye milli gelirinin yüzde 42'sine denk

2013 yılında dünyadaki en büyük 6 tütün şirketinin yıllık kârı 44 milyar dolardan fazlaydı. Bu, Coca Cola, Walt Disney, FedEx, AT&T, Google, McDonalds, Starbucks ve General Mills'in dünya genelindeki yıllık kârlarının toplamına denk.

Karşılaştırma yapmak için aynı yıl Türkiye'nin en değerli 500 şirketinin net kârı 27,3 milyar liraydı.

En büyük 6 tütün şirketi sırasıyla China National Tobacco Corporation, Philip Morris International, British American Tobacco, Japan Tobacco International, Imperial Tobacco ve Altria Group.