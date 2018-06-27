HABER

Dünya şokta! ABD Başkanı Trump geri adım attı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.06.2018 21:32 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump'ın yabancı yatırım tedbirlerine ilişkin en iyi seçeneğin, Kongre'de görüşülen Yabancı Yatırım Risklerini Değerlendirme ve Modernleştirme Yasası olduğuna karar verdiği bildirildi.

Dünya şokta! ABD Başkanı Trump geri adım attı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'i hedef alan yabancı yatırım sınırlamaları için başkanlık yetkisini kullanmak yerine Kongre'nin çıkaracağı düzenlemeye itimat edeceği bildirildi. ABD ekonomi yönetiminden kıdemli yetkililer, basın mensuplarına yönelik konferans bağlantısında, ABD’nin ulusal güvenliği açısından önem arz eden teknolojilerin ele geçirilmesini önleyecek yabancı yatırım tedbirlerinin, Kongre'nin takdirine bırakıldığını ifade etti.

Yetkililere göre, Başkan Trump, ABD Hazine Bakanlığı'na verdiği direktifle yapılan değerlendirme sonucunda, yabancı yatırım tedbirlerine ilişkin en iyi seçeneğin Kongre'de görüşülen Yabancı Yatırım Risklerini Değerlendirme ve Modernleştirme Yasası (FIRRMA) olduğuna karar verdi. Cumhuriyetçi Kongre üyeleri ve Beyaz Saray iş birliğinde hazırlanan FIRRMA tasarısı, yabancı yatırımlara yönelik ulusal güvenlik sınırlamaların kapsamının genişletilmesini öngörüyor.

"EĞER KONGRE TASARIYI GEÇİREMEZSE..."

ABD Başkanı Donald Trump, konferans bağlantısından sonra Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamasında, yabancı yatırımlara yönelik sınırlamalar için FIRRMA tasarısını destekleyeceğini teyit ederek, şunları kaydetti:

"FIRRMA'nın mevcut versiyonlarını, danışmanlarımla inceledikten ve birçok Kongre üyesiyle tartıştıktan sonra böyle bir düzenlemenin teknolojik liderliğimizi, ulusal güvenliğimizi ve ekonomik refahımızı tehdit edecek yağmacı yatırım uygulamalarıyla mücadele edecek ek araçları sağlayacağına karar verdim."

Yönetiminin, tasarının yasalaşmasının ardından içerdiği tedbirleri güçlü şekilde uygulayacağını belirten Trump, Kongre'nin tasarıyı geçirmeyi başaramaması durumunda ise başkanlık yetkisini kullanacağına işaret etti. Trump, mart ayında Çin'i fikri mülkiyet hırsızlığının ABD ekonomisine yıllık maliyetinin 600 milyar doları bulduğunu savunarak, ülkesinin fikri hakları ve teknolojilerini korumak için Çin'e ek gümrük vergileri ve yatırım kısıtlamaları getirilmesi için başkanlık kararnamesi çıkarmıştı. Kararname çerçevesinde, ABD Hazine Bakanlığı'nın Çinli şirketlerin, ABD teknoloji sektörüne yönelik yatırımlarının ne şekilde kısıtlanabileceği konusunda iki ay içinde Beyaz Saray'a bir rapor sunması gerekiyordu. Trump'ın gelen rapor çerçevesinde yabancı yatırım kısıtlamalarıyla ilgili kararı Kongre'ye devretmesini, yumuşama sinyali olarak değerlendiren analistler, bunun ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimlerini bir nebze yatıştırabileceğini öngörüyor.

AA

PARTNERAyaklarınızı soğuk suyla yıkarsanız... Sonuçları şaşırtıyorAyaklarınızı soğuk suyla yıkarsanız... Sonuçları şaşırtıyor
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den ABD'ye sert mesaj: Diz çöktüreceğiz!İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den ABD'ye sert mesaj: Diz çöktüreceğiz!
'TBMM'de Geniş Temsil Olumlu Bir Gelişme''TBMM'de Geniş Temsil Olumlu Bir Gelişme'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Trump Dünya şokta ABD Başkanı Trump geri adım attı

En Çok Okunan Haberler

Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım

Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım

CHP Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger'den 24 Haziran akşamı için çok konuşulacak iddia!

CHP Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger'den 24 Haziran akşamı için çok konuşulacak iddia!

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah büyüdü, anne oldu...

Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah büyüdü, anne oldu...

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Seçimlerden hemen sonra ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama

Seçimlerden hemen sonra ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama

Okulda rezalet! Not karşılığında öğretmeniyle ilişkiye girdi

Okulda rezalet! Not karşılığında öğretmeniyle ilişkiye girdi

Erdoğan’ın balkon konuşmasına ABD’deki Türklerden tepki

Erdoğan’ın balkon konuşmasına ABD’deki Türklerden tepki

Vahşet! Kız kardeşinin cinsel ilişki videosu...

Vahşet! Kız kardeşinin cinsel ilişki videosu...

2 yıldır burnunun akıntısını durduramıyordu! Sebebini öğrenince hayatının şokunu yaşadı!

2 yıldır burnunun akıntısını durduramıyordu! Sebebini öğrenince hayatının şokunu yaşadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den ABD'ye sert mesaj: Diz çöktüreceğiz!

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den ABD'ye sert mesaj: Diz çöktüreceğiz!

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Moskova'daki AVM'de yangın!

Moskova'daki AVM'de yangın!

Almanya'dan Erdoğan'ın seçim başarısını ilginç yorum

Almanya'dan Erdoğan'ın seçim başarısını ilginç yorum

Komşu ülke böyle uyardı: 'Su savaşları çıkabilir'

Komşu ülke böyle uyardı: 'Su savaşları çıkabilir'

Böyle kavga görülmedi! Kadınlar birbirine girdi!

Böyle kavga görülmedi! Kadınlar birbirine girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.