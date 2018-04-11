Dünya şokta! İngiltere Suriye için harekete geçti!

İngiltere Başbakanı Theresa May'in denizaltıların gönderilmesi talimatını verdiği belirtilirken, saldırının perşembe gerçekleşmesinin beklendiği aktarıldı.
Daily Telegraph'ın haberinde, May'in Duma'daki duruma verilecek tepkiyi belirlemek üzere kabineyi topladığına da yer verildi. Son kararın ABD ve Fransa ile yapılacak görüşmelerden sonra verileceği bildirildi.
HENÜZ KANITLANMIŞ DEĞİL
Doğu Guta'nın Duma ilçesinde Suriye ordusunun kimyasal silah kullandığı iddiaları henüz kanıtlanmış değil. Batı ülkeleri, iddialara dayanarak Suriye üslerine füze saldırısı planı yapıyor. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye saldırı için 'büyük bir karar alacağını' belirtmişti.
Rusya ise kimyasal silah kullanımı iddialarının dayanaksız olduğunu kaydederken, bunun yeni bir Batı provokasyonu olduğunu belirtiyor.
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