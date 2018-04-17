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Dünya şokta! İsrail açık açık ilan etti: Hemen yarın vururuz!

DÜNYA HABERLERİ  | 17.04.2018 14:04 | Son Güncelleme

İsrail ordusu, Suriye’deki İran askerlerinin uydu fotoğraflarını dünyayla paylaştı. İsrail'de yayın yapan haber sitesi Ynet, İsrail’in yeni hedeflerinin bunlar olduğunu ve 18 Nisan’daki Bağımsızlık Günü kutlamalarına zarar gelmesi durumunda vurulabileceğini duyurdu.

Dünya şokta! İsrail açık açık ilan etti: Hemen yarın vururuz!

Geçen hafta Suriye'nin Humus kentinde 7 İranlının ölümüyle sonuçlanan bombardımanın ardından, İran’ın misilleme yapmakla tehdit ettiği İsrail, karşı saldırıya geçti.

İsrail ordusu, Suriye’deki İran Devrim Muhafızları’nın uydu fotoğraflarını dünyayla paylaştı. İran’ın bölgede savaş uçakları olmadığı, ancak Devrim Muhafızları’nın füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırı planladığı iddia edildi.

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İsrail'de yayın yapan haber sitesi Ynet’e konuşan kaynaklar, 18 Nisan’daki Bağımsızlık Günü kutlamalarına zarar gelmemesi için her türlü saldırının yapılabileceğini belirtti.

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İsrail resmi olarak Suriye’deki saldırıyı üstlenmese de, Amerikan basınına konuşan üst düzey yetkililer İsrail’in ilk kez Suriye’deki İran askerlerini doğrudan hedef aldığını kabul etti.

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İsrail ayrıca iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden, topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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Anahtar Kelimeler:
İsrail ordusu Suriye İRAN

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