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Dünya şokta! İsrail, Endonezyalıların ülkeye girmesini yasakladı

DÜNYA HABERLERİ  | 30.05.2018 22:55 | Son Güncelleme

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Endonezyalıların ülkeye girişlerini yasaklama kararı aldığını açıkladı.

Dünya şokta! İsrail, Endonezyalıların ülkeye girmesini yasakladı

İsrail, Endonezyalıların ülkeye girişini yasakladı. İsrail'in kararı, Endonezya'nın ülkeye İsraillilerin girmesini yasaklama kararına yanıt olarak geldi. Geçen hafta Endonezya Gazze sınırındaki katliamları nedeniyle İsraillilerin topraklarına girmesini yasaklamıştı.

EKONOMİK İLİŞKİLER BULUNMUYOR

Endonezya'nın İsrail ile diplomatik ilişkileri bulunmasa da iki ülke arasında ekonomik ilişkiler bulunuyor.

İHA

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