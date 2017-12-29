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Dünya şokta! Yılbaşı öncesi gece kulübüne bombalı saldırı

DÜNYA HABERLERİ | 29.12.2017 18:51 | Son Güncelleme 4 saat önce

Kolombiya'da gece kulübüne düzenlenen bombalı saldırı sonucu 30'dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Dünya şokta! Yılbaşı öncesi gece kulübüne bombalı saldırı

Kolombiya'da, Bora Bora adlı gece kulübüne yapılan el bombalı saldırının ardından en az 30 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılardan 11'inin durumunun ağır olduğu açıklandı.

Sputnik'te yer alan habere göre Kolombiya'da, Antiqua sınırları içerisinde yer alan Caucasia'daki bir gece kulübüne iki kişi tarafından el bombası atıldığı öğrenildi. Patlamanın etkisinden dolayı yaralan pek çok kişi olduğu belirtilirken, kulüpte bulunanların bir kısmının ise patlama sonrası oluşan izdihamdan dolayı yaralandığı kaydedildi. Saldırının yerel saatle gece yarısı civarında gerçekleştiği bildirildi.

Causicasia Belediyesi, saldırının ardındanki şahıslardan birinin erkek, öbürünün kadın olduğunu belirtti. Saldırıyla alakası olduğu belirtilen şahısların gözaltına alındığını belirtti.

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Dünya şokta! Yılbaşı öncesi gece kulübüne bombalı saldırı

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Sallama dunya neden sokta olsun.Kolombiyadan baska hangi ulkenin umrunda!!!
gerçek islam işte tam olarak budur. kuran okuyun görün dininizin gerçek yüzünü...
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