Dünya Uçak Devi Üzerinde Kara Bulutlar

Dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380'nin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Alman-Fransız-İspanyol-Hollanda ortaklığındaki uçak imalatçısı Airbus, ilk kez görücüye çıktığı 2005'den bu yana satış rakamlarıyla hayal kırıklığı yaşadığı en büyük yolcu uçağının üretiminin yeni siparişler gelmemesi halinde durdurulacağını duyurdu.

Der Spiegel dergisinin haberine göre, Airbus satış şefi John Leahy şirketin diğer yetkilileri ile yaptığı bir görüşmede, en büyük müşterileri Dubai merkezli Emirates'in kısa sürede yeni siparişi olmaması halinde, üretimi durdurmaktan başka çare görmediğini söyledi. Habere göre, Emirates Havayolları'ndan yüklü bir sipariş almayı başarmaları durumunda, diğer havayollarının da yeniden A380'e yöneleceklerine inandığını belirten Leahy, A380 programının ömrünü uzatabilmek için için son ana kadar mücadele edeceğini de duyurdu. Uçak sektörü uzmanları, British Airways, Japon JAL ve Thai Airways gibi havayollarının A380 üretiminin garanti altına alınmasını istediklerini ve bu yüzden bugüne kadar toplam 142 adet A380 siparişi veren Emirates'in kararını beklediklerini aktarıyorlar. Airbus şirketinin, sipariş almayı başaramaması durumunda A380'in üretimini durdurmak için bir acil durum planı hazırladığı da edinilen bilgiler arasında. Airbus yöneticilerinin havacılığın en çok büyüyen ve gelişen pazarı olan Çin'den sipariş umdukları, ancak tek bir sipariş bile alamayarak, burada da hayal kırıklığı yaşadıkları belirtiliyor. Airbus'dan bir yetkili bundan kısa bir süre önce, amortize ve kâr sınırının 2025 yılına kadar toplam bin 500 adet siparişe bağlı olduğunu açıklamıştı. Son yıllarda uçak sektöründe Airbus A380'nin yanısıra, dört motorlu diğer model Boeing 747'ye olan ilginin de azaldığı, havayollarının Boeing 787 ve Airbus A350 gibi yolcu doldurması ve bakımı kolay olan yeni nesil çift motorlu uçakları tercih ettiği dile getiriliyor. Boeing şirketi de, 747 modelinin üretimini sona erdirmeyi düşündüğünü açıklamıştı.