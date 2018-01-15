Dünya Uçak Devi Üzerinde Kara Bulutlar

Dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380'nin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Alman-Fransız-İspanyol-Hollanda ortaklığındaki uçak imalatçısı Airbus, ilk kez görücüye çıktığı 2005'den bu yana satış rakamlarıyla hayal kırıklığı yaşadığı en büyük yolcu uçağının üretiminin yeni siparişler gelmemesi halinde durdurulacağını duyurdu.
Der Spiegel dergisinin haberine göre, Airbus satış şefi John Leahy şirketin diğer yetkilileri ile yaptığı bir görüşmede, en büyük müşterileri Dubai merkezli Emirates'in kısa sürede yeni siparişi olmaması halinde, üretimi durdurmaktan başka çare görmediğini söyledi. Habere göre, Emirates Havayolları'ndan yüklü bir sipariş almayı başarmaları durumunda, diğer havayollarının da yeniden A380'e yöneleceklerine inandığını belirten Leahy, A380 programının ömrünü uzatabilmek için için son ana kadar mücadele edeceğini de duyurdu. Uçak sektörü uzmanları, British Airways, Japon JAL ve Thai Airways gibi havayollarının A380 üretiminin garanti altına alınmasını istediklerini ve bu yüzden bugüne kadar toplam 142 adet A380 siparişi veren Emirates'in kararını beklediklerini aktarıyorlar. Airbus şirketinin, sipariş almayı başaramaması durumunda A380'in üretimini durdurmak için bir acil durum planı hazırladığı da edinilen bilgiler arasında. Airbus yöneticilerinin havacılığın en çok büyüyen ve gelişen pazarı olan Çin'den sipariş umdukları, ancak tek bir sipariş bile alamayarak, burada da hayal kırıklığı yaşadıkları belirtiliyor. Airbus'dan bir yetkili bundan kısa bir süre önce, amortize ve kâr sınırının 2025 yılına kadar toplam bin 500 adet siparişe bağlı olduğunu açıklamıştı. Son yıllarda uçak sektöründe Airbus A380'nin yanısıra, dört motorlu diğer model Boeing 747'ye olan ilginin de azaldığı, havayollarının Boeing 787 ve Airbus A350 gibi yolcu doldurması ve bakımı kolay olan yeni nesil çift motorlu uçakları tercih ettiği dile getiriliyor. Boeing şirketi de, 747 modelinin üretimini sona erdirmeyi düşündüğünü açıklamıştı.
Airbus A380 ve Boeing 747 gibi ‘uçan kale' olarak da adlandırılan büyük sınıf uçak tiplerinin yüksek maliyetlerinin yanısıra en büyük sorunlarından biri, neredeyse tüm havalimanlarının pistlerinin yetersizliği nedeniyle önemli hatlarda kullanılamamaları. Sektör uzmanları, dünya üzerinde sadece 12 havalimanının A380'ne sağlam iniş ve kalkış olanağı sunduğunu, bunların hemen hepsinin Asya kıtasında bulunduğunu belirtiyorlar. Airbus A380, ilk ticari uçuşunu yaptığı 2007 yılından bu yana, ‘dünyanın en büyük yolcu uçağı' unvanını elinde tutuyor. Gövde-kuyruk kısmı Almanya'nın Hamburg kentinde, motor ve kanatları İngiltere'de üretilen A380'nin montajı, Fransa'nın Toulouse kentindeki Airbus fabrikasında yapılıyor. Kanatları 80 metreye, gövde uzunluğu ise 73 metreye ulaşan А380, aktarmasız olarak 15 bin kilometreye kadar olan mesafeleri kat edebiliyor. Tarifeli seferlerle 525 yolcu taşıyan uçak, charter uçuşlarda yolcu sayısını 853 kişiye çıkarabiliyor.
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