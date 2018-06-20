Dünya üzerinde sığınmacı çocuk sayısında rekor

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, dünya üzerinden yaklaşık 30 milyon çocuk ve gencin çatışmalardan kaçtığını, bunun İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek sayı olduğunu belirtti. Sığınmacı statüsü verilen insanların yarısının 18 yaşın altında olduğunu belirten UNICEF'in açıklamasında, "Bu çocuklar yabancı bir ülkeye iltica başvurusu yapmış ya da kendi ülkelerinde yerlerinden edinmişler olsalar da büyük bir tehlike ile karşı karşıyalar. Birçoğu sağlık sorunlarında tedavi görmüyor. Çocuk ve gençlerin sadece yarısı ilkokula gidiyor. Her dört çocuktan neredeyse biri ortaokul ya da liseye gidiyor" denildi.
18 yaş altındaki sığınmacı çocuklar
UNICEF'in verdiği bilgiye göre, ebeveynleri yanlarında olmaksızın tek başlarına kaçan sığınmacı çocukların sayısında da rekor artış var. 2015-2016 yıllarından 80 ülkede kayıtlı en az 300 bin çocuk aileleri olmaksızın memleketlerini terketti. Bu rakam 2010-2011 yıllarına oranla beş kat fazla. UNICEF'in açıklamasında, "Ailelerinin eşlik etmediği kız ve erkek çocukları çok sık insan ticareti, sömürü, şiddet ve istismarın kurbanı oluyor" denildi. UNICEF bu nedenle çocuk sığınmacıların uzun vadede daha iyi bakılmasını ve korunmasını talep etti.
UNICEF İyi Niyet Elçisi Alman astronot Alexander Gerst de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan, Dünya Mülteci Günü'nde başlatılan "hayallerin sınırı yoktur" kampanyasına destek veriyor. Gerst yola çıkmadan önce yaptığı açıklamada, etkinliğe destek vereceğini duyurmuştu. Kampanya ile özellikle sığınmacı çocukların özlemlerine dikkat çekilmesi ve dayanışma içinde olunması amaçlanıyor.
dpa, HT/BÖ
©Deutsche Welle Türkçe
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