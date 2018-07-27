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Dünyaca ünlü fast food zincirinde akılalmaz kavga: Sen benim anneme...

DÜNYA HABERLERİ  | 27.07.2018 15:01 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü fast-food zincirinin hangi şubesinde kaydedildiği bilinmeyen görüntülerde şube çalışanlarından birinin müşterilerden birine saldırdığı anlar viral oldu. Kasiyer kız müşteriyi öldüresiye dövdü!

Video müşterinin kasiyer kıza milkshake fırlatmasıyla başlıyor. Kasiyer kız önce müşterinin üzerine yürüyor bu sırada müşteri kasiyere tepsiyle vuruyor.

Kavga öyle alevleniyor ki cüsse olarak daha iri olan kasiyer, müşteri kadını öldüresiye dövmeye başlıyor. Araya başka bir şube çalışanı girse de, o da kavganın gazına gelerek müşteri kadına saldırıyor.

Bu sırada siyah straplez bluz giyen müşteri kadının defalarca kez göğüsleri giysisinden fırlıyor.

Kavganın çıkma sebebi bilinmiyor ancak kasiyer kızın müşteriye 'annem ölmedi, ona saygısızlık edemezsin dediği duyuluyor."


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fastfood Mcdonalds kavga kız kavgası dövüş

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Tank gibi ezmiş.. :)))
müşteri kadın hayatının hatasını yapmış bence...
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