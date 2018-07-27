Dünyaca ünlü fast food zincirinde akılalmaz kavga: Sen benim anneme...

Video müşterinin kasiyer kıza milkshake fırlatmasıyla başlıyor. Kasiyer kız önce müşterinin üzerine yürüyor bu sırada müşteri kasiyere tepsiyle vuruyor.

Kavga öyle alevleniyor ki cüsse olarak daha iri olan kasiyer, müşteri kadını öldüresiye dövmeye başlıyor. Araya başka bir şube çalışanı girse de, o da kavganın gazına gelerek müşteri kadına saldırıyor.

Bu sırada siyah straplez bluz giyen müşteri kadının defalarca kez göğüsleri giysisinden fırlıyor.

Kavganın çıkma sebebi bilinmiyor ancak kasiyer kızın müşteriye 'annem ölmedi, ona saygısızlık edemezsin dediği duyuluyor."



