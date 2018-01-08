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Dünyaca ünlü firmaya şok suçlama!

DÜNYA HABERLERİ | 08.01.2018 18:11 | Son Güncelleme 7 saat önce

İsveç merkezli giyim devi H&M internet sitesinde siyah bir çocuk mankenin üzerindeki giyside 'Ormanın en havalı maymunu' yazdığı için ırkçılıkla suçlandı. Sosyal medya kullancıların yoğun tepkisinin ardından şirket görüntüyü kaldırıp, özür diledi.

Dünyaca ünlü firmaya şok suçlama!

İsveç merkezli giyim devi H&M, internet sitesinde satılan ve siyahi bir çocuk mankenin taşıdığı uzun kollu giysi üzerinde 'ormanın en havalı maymunu' yazması üzerine ırkçılıkla suçlandı

New York Times köşe yazarı Charles M. Blow haftasonu Twitter hesabından internet sitesindeki söz konusu görüntüyü kaydedip 'Aklınızı mı kaçırdınız?' diye yazarak konuya dikkat çekti.

Maymun kelimesi ırkçılar tarafından siyahlar için uzun zamandır aşağılama amacıyla kullanılıyor.

H&M ÖZÜR DİLEDİ

Firma, kısa süre içerisinde yüzlerce etkileşim alan tweet sonrası sosyal medyada pek çok kişi tarafından topa tutuldu ve ırkçılık yapmakla suçlandı.

Bazı kullanıcılar markayı boykot çağrısı yaptı.

Bir diğer kullanıcı ise aynı istede beyaz bir erkek çocuğun giydiği turuncu sweatshirt'ün üzerinde 'Tur Rehberi- Ormanda Hayatta Kalma Uzmanı' yazdığını belirterek bunun 'bilinçli bir tercih' olduğunu savundu.

Firma yoğun eleştirilerin ardından konuyla ilgili Independent gazetesine bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Görüntü tüm H&M sitelerinden kaldırılmış olup incinen herkesten özür dileriz" dendi.

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manken Giyim Çocuk isveç ırkçılık

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Eğlence arıyor bunlarda kendilerine siyahın beyazdan beyazın siyahtan bir üstünlüğü yoktur.Dinlerde belirtilmesine gerek yok bunu demek için.
@osman_erdal_1990 Iyi de neden TANRI sizi yani Arabi tipleri siyah YARATTI ki? !! Siyahlar, Arabi Turkolar, Kurdolar, Romanlar vb ALT _IRK oluyor ve Beyazlar da ust IRK oluyor !! Hitler keyfinden mi ARYANI IRKI yaratmak istedi ?!! Beyazlada IQ genelde 100 + ama siyahlarda ve Arabi Turkolarda, Kurdolarda vb IQ 80- vb !! Bunlar genetik olarak belirtilir din ile anlatmak zaten beyinsizliktir !! Yani TANRI da bunu bilerek YAPTI diyor uzmanlar !!
@orka8 benim arabi tip olduğumu annen söylediyse doğrudur.
Asıl maymun bunu yazan yada yazanlardır onlardan iyi maymunmu olur kişilik yoksunu insanlar
Alisverisi kesiyoruz sizden,sanki cok yapiyoruz da :)
ulan sen ortalığı karıştırmak için yap yap sonra özür dile. ulan hepiniz kansızsınız acımasızsınız. hepiniz paranın köpeği olmuşsunuz. bu kadar adilik bu kadar şeref yoksunu olunmaz... h m den zaten alışveriş yapmıyordum artık kapısından dahi geçmem !!!!
abartıyor bunlarda
bunlar önce yapacaklarını yapıyor ve sonrada önemsizmiş gibi özürdileriz diyerek geçiştiriyorlar...birçok firmanın bilerek yaptığı bu ırkçılığa karşı toplumun alışverişi tamamen kesmesi ve bu tür firmaların piyasadan silinmesi gerekir ancak bu şerefsiz firmalardan alışveriş edenlerinde çoğunluk olarak beyazlar olması ve bunların da çoğunun bu tür olaylar umurunda olmaması bu şerefsiz firmalara bunları yapabilme gücü veriyor..yasal yaptırımlar olmadan sonuç alınamaz..
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