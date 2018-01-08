Dünyaca ünlü firmaya şok suçlama!

İsveç merkezli giyim devi H&M, internet sitesinde satılan ve siyahi bir çocuk mankenin taşıdığı uzun kollu giysi üzerinde 'ormanın en havalı maymunu' yazması üzerine ırkçılıkla suçlandı
New York Times köşe yazarı Charles M. Blow haftasonu Twitter hesabından internet sitesindeki söz konusu görüntüyü kaydedip 'Aklınızı mı kaçırdınız?' diye yazarak konuya dikkat çekti.
Maymun kelimesi ırkçılar tarafından siyahlar için uzun zamandır aşağılama amacıyla kullanılıyor.
H&M ÖZÜR DİLEDİ
Firma, kısa süre içerisinde yüzlerce etkileşim alan tweet sonrası sosyal medyada pek çok kişi tarafından topa tutuldu ve ırkçılık yapmakla suçlandı.
Bazı kullanıcılar markayı boykot çağrısı yaptı.
Bir diğer kullanıcı ise aynı istede beyaz bir erkek çocuğun giydiği turuncu sweatshirt'ün üzerinde 'Tur Rehberi- Ormanda Hayatta Kalma Uzmanı' yazdığını belirterek bunun 'bilinçli bir tercih' olduğunu savundu.
Firma yoğun eleştirilerin ardından konuyla ilgili Independent gazetesine bir açıklama yaptı.
Açıklamada, "Görüntü tüm H&M sitelerinden kaldırılmış olup incinen herkesten özür dileriz" dendi.
ABD askıya aldı! Resmen açıklandı
İlber Ortaylı: Türk çocuğu ahmaktır!
CHP'li vekiller TIR'la Ankara'ya gitti
Eski MHP'li vekilden flaş sözler! 'MHP'yi bitirmek için hareket ediyor'
Suudi Arabistan'da bu Cuma günü bir ilk yaşanacak!
Külleri eleyerek cesetlerini arıyorlar! Onlardan geriye hiçbir şey kalmadı
Olay yorum: Patron çıldırdı, kapatıyoruz!
Bisikletle takip etti! Sokak ortasında 8 yaşındaki kıza bakın ne yaptı
Gebe ineği yemeye çalışınca...
Samsung televizyon işini abarttı, kendi 'duvar'ını yaptı!
O sitelere girenlerin Bitcoin'leri uçuyor!
Okuyucu Yorumları 8 yorum