Dünyaca ünlü firmaya şok suçlama!

İsveç merkezli giyim devi H&M, internet sitesinde satılan ve siyahi bir çocuk mankenin taşıdığı uzun kollu giysi üzerinde 'ormanın en havalı maymunu' yazması üzerine ırkçılıkla suçlandı

New York Times köşe yazarı Charles M. Blow haftasonu Twitter hesabından internet sitesindeki söz konusu görüntüyü kaydedip 'Aklınızı mı kaçırdınız?' diye yazarak konuya dikkat çekti.

Maymun kelimesi ırkçılar tarafından siyahlar için uzun zamandır aşağılama amacıyla kullanılıyor.

H&M ÖZÜR DİLEDİ

Firma, kısa süre içerisinde yüzlerce etkileşim alan tweet sonrası sosyal medyada pek çok kişi tarafından topa tutuldu ve ırkçılık yapmakla suçlandı.

Bazı kullanıcılar markayı boykot çağrısı yaptı.

Bir diğer kullanıcı ise aynı istede beyaz bir erkek çocuğun giydiği turuncu sweatshirt'ün üzerinde 'Tur Rehberi- Ormanda Hayatta Kalma Uzmanı' yazdığını belirterek bunun 'bilinçli bir tercih' olduğunu savundu.

Firma yoğun eleştirilerin ardından konuyla ilgili Independent gazetesine bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Görüntü tüm H&M sitelerinden kaldırılmış olup incinen herkesten özür dileriz" dendi.