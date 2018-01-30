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Dünyaca ünlü giyim markasının CEO’su Pierre Agnes okyanusta kayboldu

DÜNYA HABERLERİ | 30.01.2018 23:00 | Son Güncelleme

Deniz ürünleri üzerine uzmanlaşan Quiksilver markasının CEO'su Pierre Agnes'nin okyanusta kayboldu açıklandı. 11 metrelik teknesinin Fransa'da karaya vurduğu açıklanırken Agnes için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Dünyaca ünlü giyim markasının CEO’su Pierre Agnes okyanusta kayboldu

Fransız yetkililer tarafından yapılan açıklamada Roxy, DC Shoes ve Quiksilver markalarının çatı kuruluşu Boardriders Inc’in CEO’su olarak görev yapan Pierre Agnesi’in 11 metrelik teknesi Atlantik Okyanusu kıyısında bulundu.

Büyük hasar görmüş vaziyette karaya vuran teknede incelemelerini tamamlayan yetkililer 54 yaşındaki iş adamını aramak için çalışmalara başladı. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarına yoğun sis dolayısıyla ara vermek zorunda kaldıklarını açıklarken, bölgede zaman zaman yoğun fırtına dolayısıyla görüş seviyesinin çok düştüğünü ifade etti.

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Araştırmayı yürüten ekip, “Kara ve havadan çalışmalara devam ediyoruz” açıklamasını yaptı. Agnes’in Mascaret III isimli teknesiyle Capbreton limanından çıktığı ve balık tutmak için sabahın erken saatlerini tercih ettiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, Agnes’in yerel sahil güvenlik ekipleriyle iletişime geçtiği ve “Yoğun sis dolayısıyla dönüşüm geç olacak” dediği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
ceo Quiksilver markası Pierre Agnes

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