Dünyaca ünlü hamburger zincirinin ABD'deki şubesinde mide bulandıran görüntü

Facebook'ta Delaware eyaletinde yaşayan bir kişi tarafından paylaşılan görüntüler eyalette infial yarattı. Zira görüntülerde paketli hamburger ekmeklerinin arasında farelerin gezindiği görülüyor.

Görüntüyü paylaşan adam hamburger şubesinin adresini vererek insanların oraya gitmemesi gerektiğini söyledi.

Şoke eden görüntüler yaklaşık 750 bin kişi tarafından izlenirken, Facebook'tan 22 binin üzerinde paylaşım aldı.

Delaware Halk Sağlığı Merkezi, bu konuda bir şikâyeti cuma günü aldıklarını ve hemen hamburger zincirine ait mağazanın kapatıldığını duyurdu.

Mağazanın yapılan sağlık kontrollerinin ardından 3 gün sonra yeniden açıldığı aktarıldı.

