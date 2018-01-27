Dünyaca ünlü markadan bir skandal daha!

Ülkedeki bazı müşterilerin H&M'de satılan çocuk çoraplarının altındaki figürün Arapça "Allah" anlamına geldiğini belirtmeleri üzerine firma yanlış anlaşıldıklarını açıklayarak özür diledi.
İsveç devlet radyosu SVT'nin haberine göre, firma yaptığı açıklamada, çorapların altında "Allah" yazmalarının söz konusu olmadığını ama figürdeki benzerlikten dolayı özür dilediklerini kaydetti.
Şirket, çorapların toplatıldığını duyurdu. Öte yandan bir süre önce H&M, siyahi bir manken çocuğun üzerinde "Ormandaki en havalı maymun" yazısı bulunan tişörtün fotoğrafını internet sitesinde yayınlaması üzerine tepkilerin ardından özür dilemişti.
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