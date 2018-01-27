HABER

Dünyaca ünlü markadan bir skandal daha!

DÜNYA HABERLERİ | 27.01.2018 16:17 | Son Güncelleme 37 dakika önce

Dünyaca ünlü İsveç giyim markası H&M'nin satışa sunduğu çocuk çoraplarında Arapça "Allah" yazısına benzer figürler bulunması tepkilere neden oldu.

Dünyaca ünlü markadan bir skandal daha!

Ülkedeki bazı müşterilerin H&M'de satılan çocuk çoraplarının altındaki figürün Arapça "Allah" anlamına geldiğini belirtmeleri üzerine firma yanlış anlaşıldıklarını açıklayarak özür diledi.

İsveç devlet radyosu SVT'nin haberine göre, firma yaptığı açıklamada, çorapların altında "Allah" yazmalarının söz konusu olmadığını ama figürdeki benzerlikten dolayı özür dilediklerini kaydetti.

Şirket, çorapların toplatıldığını duyurdu. Öte yandan bir süre önce H&M, siyahi bir manken çocuğun üzerinde "Ormandaki en havalı maymun" yazısı bulunan tişörtün fotoğrafını internet sitesinde yayınlaması üzerine tepkilerin ardından özür dilemişti.

Dünyaca ünlü firmaya şok suçlama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
marka Firma Allah yazılı çorap

En Çok Okunan Haberler

Magazin dünyası şokta! Seren Serengil 3 gün hapis yatacak

Magazin dünyası şokta! Seren Serengil 3 gün hapis yatacak

Sapık çiftin yaptıkları kan dondurdu!

Sapık çiftin yaptıkları kan dondurdu!

Umut Oran istifa etti

Umut Oran istifa etti

Demet Akalın'dan ilginç O Ses Türkiye açıklaması

Demet Akalın'dan ilginç O Ses Türkiye açıklaması

ABD IŞİD'i vurayım derken Irak askeri vurdu!

ABD IŞİD'i vurayım derken Irak askeri vurdu!

AK Partili eski vekilden çok ağır sözler!

AK Partili eski vekilden çok ağır sözler!

Okuyucu Yorumları 3 yorum
kimse yanlış anlamasın ama bu firma gerçek anlamda insani değerlere çok önem veren bi firma. nasıl böyle anılır oldu sabotemi ediliyor şaştım
Saçmalamayın, neresinde öyle bir figür varmış !! cahillerin uydurması.
ey benim cahil kardeşim sen arapça bilmiyorsan bizim hatamız en yakın zamanda öğretmemiz lazım belliki cahil kalmışsın bu konuda elinde hilti olan fotoya bak hilti ne yazmış orayı oku tamam sonra yorum yap
Diğer Haberler
Olay iddia! Melanie Trump Beyaz Saray'ı terk etti!

Olay iddia! Melanie Trump Beyaz Saray'ı terk etti!

Rusya'yı karıştıran olay! Eşcinseller bakın nasıl evleniyorlar

Rusya'yı karıştıran olay! Eşcinseller bakın nasıl evleniyorlar

Afrin'de sinsi tuzak! Skandal talimat deşifre oldu

Afrin'de sinsi tuzak! Skandal talimat deşifre oldu

ABD IŞİD'i vurayım derken Irak askeri vurdu!

ABD IŞİD'i vurayım derken Irak askeri vurdu!

Mehmetçik'e koli koli yemek için 'açıklama'

Mehmetçik'e koli koli yemek için 'açıklama'

Sapık çiftin yaptıkları kan dondurdu!

Sapık çiftin yaptıkları kan dondurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.