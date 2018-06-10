Dünyaca ünlü şef Anthony Bourdain'in intiharıyla ilgili flaş gelişme!

61 yaşındaki dünyaca ünlü televizyon sunucusu ve şef Anthony Bourdain , program çekimi nedeniyle gittiği Fransa 'daki otel odasında ölü bulunmuştu, Bourdain'in intiharındaki sır perdesi aralandı. Ünlü şefin, otel odasındaki banyo kapısına kendini astığı belirtildi.

61 yaşındaki dünyaca ünlü şefin, CNN televizyon kanalı için çekim için gittiği Fransa 'da otel odasında ölü bulunması tüm dünyada şok etkisi yarattı. İntihar nedeni henüz aydınlamasa da, Bourdain'in oyuncu ve yönetmen sevgilisi 42 yaşındaki Asia Argento'nun Roma'da 28 yaşındaki Fransız gazeteci Hugo Clement ile 'öpüşme' fotoğraflarının basına yansımasının ünlü şefin intihar sebebi olup olmayacağı tartışılıyor.

Savcı Christian de Rocquigny, Bourdain'in odasına kendilerini şüpheye düşürecek herhangi birinin gelip gelmediğiyle ilgili bulguya rastlanmadığını, toksikoloji testleri uygulanan şefin herhangi bir medikal ürün almadığını belirtti.

