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Dünyada 68 milyon kişi yerinden edildi

19.06.2018 08:49 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler dünya çapında zorla yerlerinden edilen insanların sayısının 2017 yılı sonunda 68,5 milyona ulaştığını açıkladı.

Dünyada 68 milyon kişi yerinden edildi

Türkiye en çok sığınmacı alan ülkelerden biri.Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) 2017 yılı sonu itibarıyla dünyada savaş, şiddet, baskı gibi nedenlerle yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalan 68,5 milyon insan olduğunu açıkladı. Bu rakam bir önceki yıla göre 2 milyon 900 bin daha fazla. Böylece İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en üst seviyeye ulaşıldı.

UNHCR her yıl 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde zorla yerinden edilen insanların sayısını açıklıyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Flippo Grandi, kaçış halinde olan insanların sayısının üst üste beş yıldır artmakta olduğunu belirtti.

Yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalan insanların büyük çoğunluğu vatandaşı oldukları ülkelerde kalıyor. Birleşmiş Milletler rakamlarına göre savaş nedeniyle yaşadığı bölgeyi terk ederek ülkesinin bir başka kesimine göç etmek zorunda olanların sayısı 40 milyonu buldu. Yaklaşık 25 milyon ise sınırları aşarak başka ülkelere sığındı. İltica başvurusunda bulunanların sayısı 3 milyonu geçiyor.

En çok sığınmacı alan ülkelerden biri Türkiye

En çok sığınmacı veren ülkeler Suriye, Afganistan, Güney Sudan, Myanmar ve Somali olarak rapora yansıdı. En çok sığınmacı alan ülkeler ise Türkiye, Pakistan, Uganda, Lübnan ve İran oldu.

Sığınmacı krizinin "hâlâ yoksul dünyanın bir krizi” olduğunu belirten Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, uluslararası toplumun bu ülkelere yardım etmesi gerektiğini söyledi. Sığınmacı alan ülkelerdeki kaynak sıkıntısına dikkat çeken Grandi "Bir dönüm noktasında bulunuyoruz” diye konuştu.

Almanya en çok sığınmacı alan 10 ülke arasında tek Avrupa ülkesi. Birleşmiş Milletler rakamlarına göre 2017 yılı sonu itibarı ile Almanya'da hemen hemen bir milyon sığınmacı bulunuyor.

Kolombiya, Suriye, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Irak ve Somali, ülke içinde yerinden olan insanların en çok olduğu ülkeler. BM rakamlarına göre özellikle Kongo'da durum daha kötü bir hale geldi. Ülkenin birçok kesiminde yaşanan şiddet nedeniyle yerinden olan insanların sayısı geçen yıl iki katına çıkarak 4 milyon 400 bine ulaştı. Yüzbinlerce Kongolu da milisler, isyancılar ve askerler arasındaki şiddet nedeniyle başka ülkelere kaçmak zorunda kaldı.

epd/EC,HS

©Deutsche Welle Türkçe

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