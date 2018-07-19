'Dünyada 850 Milyon Kişi Temiz Su Kaynaklarından Yoksun'

9-18 Temmuz tarihlerinde birçok ülkeden temsilciler, BM tarafından 2015’te üzerinde uzlaşmaya varılan 17 alandan 6’sı üzerindeki sürdürülebilir gelişim hedeflerini değerlendirme toplantısı yapıyor.

WaterAid’in Küresel Politikalar Direktörü Savio Carvalho, “Su, sağlık hizmetleri ve hijyen konuları küresel bir krizdir” dedi.

Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan WaterAid’e göre bu çalışmanın maliyeti yılda 28 milyar doları bulacak.

WaterAid’e göre, dünyada yaklaşık 850 milyon kişi temiz su kaynaklarından yoksun. Tahminlere göre bu durumda 2030 yılına kadar herkese temiz su kaynağı sağlanabilmesi hedefine ulaşılamamış olacak.

WaterAid adlı uluslararası kalkınma örgütü, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Eritre ve Namibya’da hükümetlerin önlem almaması halinde temiz su kaynakları ve hijyenik tuvalet sıkıntısı yüzünden konusunda ortaya çok ciddi sağlık sorunları çıkabileceği uyarısında bulundu.

WaterAid, mevcut duruma göre Namibyalılar’ın hepsinin temiz suya ulaşabilmesi için 2246 yılına kadar, Eritreliler’in 2507 yılına kadar, Nikaragualılar’ın da 2180 yılına kadar beklemeleri gerekeceklerini belirtiyor. Benzer şekilde Romanyalılar’ın temiz bir tuvalete ulaşmaları için 500 yıl, Ganalılar’ın da 450 yıl daha beklemeleri gerekebilir.

Merkezi İngiltere’deki WaterAid, BM rakamlarına dayanarak, bazı ülkelerin tüm vatandaşları için içilebilir su ve hijyenik tuvaletler temin edebilmesi için yüzlerce yıla ihtiyaç olduğu uyarısında bulundu. Bu da birçok ülkenin, hedeflerin binlerce yıl gerisinde kalması anlamına geliyor.

WaterAid’in açıklamasına göre, 2030 yılı yaklaşırken 80 ülkedeki çok sayıda insan temiz su kaynaklarına ulaşım konusunda sıkıntı yaşıyor. 100’den fazla ülkede milyonlarca kişi, sağlık hizmetlerine erişimden yoksun.

Geçen hafta BM yetkilileri de yaptıkları açıklamada, 2030 hedeflerine ulaşmanın önündeki engellerin, savaşlardan su kaynaklarının kirlenmesine, küresel ısınmadan, su kaynaklarının etkin kullanılamamasına kadar bir dizi sorun olduğuna dikkat çektiler.

Carvalho, yerleşim birimlerinden çok uzakta yaşayanlara ulaşılabilmesi için hükümetlerin temiz su ve sağlık hizmetleri konusunda bütçe ve kaynak sağlamaları, özel sektör ve kurumlarla da işbirliğine gitmeleri gerektiğini söylüyor.

Uluslararası bağışçıları temiz su ve sağlık hizmetleri konusundaki bağışlarını arttırmaları gerektiği konusunda uyaran Carvalho, “Ortada bir para var ama doğru yerlerde kullanılmıyor” diyor.

Carvalho’ya göre temiz suya erişim ve sağlık hizmetlerine öncelik verilmediği sürece sağlıklı bir yaşam, eşitsizliklerin giderilmesi ve yoksulluğun önlenmesi gibi küresel hedeflere ulaşmak da mümkün olmayacak.

WaterAid, Dünya Bankası verilerine göre, sağlık hizmetleri konusundaki eksikliklerin alarm verdiğine, hijyen eksikliği ve önlenebilir hastalıklar nedeniyle çocukların öldüğüne dikkat çekiyor. Buna ilişkin hesaplanan maliyet 2015 yılı için 220 milyar dolar.

Carvalho, Ruanda ve Hindistan gibi bazı ülkelerin temiz su ve sağlık hizmetleri konusunda gözle görülür ilerleme sağladıklarını ancak bunun sürdürülebilir olmasının önünde hala engeller bulunduğunu belirtiyor.

WaterAid yöneticisi Tim Wainwright de yaptığı açıklamada, “Bazı ulusların bu temel insan haklarını temin edebilmesinin binlerce yıl sürecek olması dehşet verici” ifadesini kullandı.

