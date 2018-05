Dünyada çocukların yarısından fazlası tehdit altında

Save the Children örgütünün raporuna göre 153 milyon çocuk ise her gününü bu üç tehdit altında geçiriyor.Dünya çapında 1 milyar 200 milyon çocuk yoksulluk, çatışma veya cinsel ayrımcılık tehditi altında yaşıyor. 153 milyon çocuk ise her üç tehditi günlük yaşantılarında hissediyor. Bu veriler çocuklara yardım eden kuruluş Save the Children'ın son raporuna dayanıyor.

Yardım kuruluşunun CEO'su Helle Thorning-Schmidt, "Dünyadaki çocukların yarısı kız çocuğu oldukları, yoksul oldukları veya bir çatışma bölgesinde yetiştikleri için yaşamlarına dezavantajlı başlıyorlar" dedi.

"Çocukluğun Sonu İndeksi" adıyla yayınlanan rapor, çocuk işçiliğini, eğitim hakkından yoksun bırakılmayı, yetersiz beslenme, erken yaşta evlilik ile erken yaşta hamileliği çocukların çocukluklarını yaşamalarına en büyük engeller olarak sıraladı. Rapor, özellikle çatışmaların çocukları sağlık, eğitim, korunma ve korkusuz yaşama gibi haklarından mahrum bıraktığını ve bu nedenle çocukların çocukluklarının bir anda sonlandığını belirtti.