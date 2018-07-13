Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, 15 Temmuz 2016’daki başarısız darbe girişiminin ikinci yıldönümü dolayısıyla Fransa’da görev yapan yabancı medya mensuplarına yönelik bir basın toplantısı düzenledi. Musa, darbenin ikinci yılında, rakamlarla gelişmeleri aktararak, "Dünyada en çok FETÖ’cüyü kabul eden ülke ABD’dir" dedi ve örgütün arkasında bir istihbarat biriminin olduğunu da bildiklerini söyledi.

Paris Büyükelçiliği’ndeki toplantıda yabancı gazetecilere darbe girişimi gecesi yaşananları anlatan Musa, "O gece yaşananların iyi anlaşılması gerekir. Darbe girişiminde bulunan örgüt bir terör örgütüdür" dedi. Darbe girişimi gecesi, TBMM başta olmak üzere devlet binalarına ateş edildiğini, 2 bin 735 sivilin yaralandığını ve 259 kişinin de yaşamını yitirdiğini anlatan Büyükelçi Musa, "İki yıldır devam eden soruşturma sonunda, Türkiye darbe girişiminin boyutunu daha iyi anlamıştır" diye konuştu.

Darbe girişiminin "FETÖ diye adlandırılan Fetullah Gülen Terör Örgütü tarafından yapıldığını, darbe sırasında devlet hiyerarşisinin yok edildiğini ve FETÖ imamlarının üst düzey askerlere emir verdiğini" vurgulayan Musa, "FETÖ'cülerin kullandığı ByLock sayesinde 250 bin üyesi deşifre edilmiştir" dedi.