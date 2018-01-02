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Dünyada en çok tecavüz ABD'de görülüyor!

DÜNYA HABERLERİ | 02.01.2018 15:32 | Son Güncelleme 39 dakika önce

ABD’de kadınların yaklaşık yüzde 20’si, hayatlarında bir kez tecavüze ya da tecavüz girişimine maruz kalıyor.

Dünyada en çok tecavüz ABD'de görülüyor!

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) verilerine, ABD’de 2016 yılında 1 milyon 195 bin 704 şiddet içeren suç işlendi. 15 bin 696 kişi cinayet kurbanı olurken, bu cinayetlerin yüzde 71,5'i ateşli silahla işlendi. 2016'da polisin öldürdüğü kişi sayısı ise bin 152 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam an itibariyle ise bin 184.

DÜNYADA TECAVÜZÜN EN ÇOK GÖRÜLDÜĞÜ YER ABD

Dünyada tecavüz suçunun en fazla görüldüğü ülke de ABD. Ülkede son 1 yılda 90 bin 185 de tecavüz vakası yaşandı. ABD Tecavüzle Mücadele Merkezi’nin istatistiklerine göre ülkede dakikada 1,3 tecavüz hadisesi yaşanıyor. Ülkede günde bin 900 ve yılda 683 bin kadına tecavüz ediliyor. Buna göre ABD’de her 8 kadından biri tecavüze uğruyor. Bu olayların bir kısmının polise intikal etmediği, mağdurların susmayı ve olayı gizlemeyi seçtiği de belirtiliyor. Tecavüze uğrayanların yüzde 62’si 18 yaşından, bunun yüzde 29’u ise 11 yaşından küçük. Tecavüz edilenlerin yüzde 22'si ise erkek çocuklar. ABD’de kadınların yaklaşık yüzde 20’si hayatlarında bir kez tecavüze ya da tecavüz girişimine hedef oluyor.

ÇOCUK EVLİLİKLERİ

ABD'de son 15 yılda 200 binden fazla çocuğun evlendiği açıklandı. 10 eyaletin istatistikleri açıklanmadığı için gerçek rakamın çok daha yüksek olduğu bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD tecavüz

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
hayret abd sevdalılar yorum atmamış abd yiörnek gösterip kendi ülkesini kötülüyenler nerde
hayret abd sevdalılar yorum atmamış
Adamların medyası bu tür olayları yazıp ülkesini kötülermi belkide en az tecavüz bizim ülkemizdedir ama bizim medyamız biri birini ellesede haber yapsam sonuç müslümanların adı karalansa ah be arkadaşlar kendi aranızda bile konuştuğunuz bu tür olaylar bilinç altında müslümanlığa zarar veriyor fakat birçoğumuz farketmiyoruz bile...
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