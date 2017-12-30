Dünyada Yılbaşı İçin Güvenlik Önlemleri En Üst Seviyede

Almanya'nın büyük kentleri Berlin, Münih, Hamburg ve Köln'de yoğun polis kontrolu olacağı belirtildi ancak daha fazla ayrıntı verilmedi.

Londra'da da rekor sayıda silahlı güvenlik görevlisi ve polis köpekleri görev yapacak. Londra Polisi, kente yönelik herhangi bir saldırı tehdidinin olmadığını belirtti. Sokaktaki kutlamalara 500 bin civarında kişinin katılması bekleniyor.

Brezilya'da ise Rio de Janerio'da 12 bin polis görevli olacak. Askeri polis teşkilatı, güvenliği sağlama amaçlı yeterli sayıda polisin görev yaptığından emin olmak için izinleri askıya aldıklarını belirtti.

Las Vegas'ta da, bin 500 polisin yanı sıra 300'e yakın Ulusal Muhafız da yeni yılı kente kutlamaya gelenleri koruyacak.

New York kenti yetkilileri, 2 milyon kişinin yeni yılı karşılamak için dolduracağı Times Meydanı'nın güvenliğini sağlamak amacıyla, iki adımlı güvenlik taramalarının yanısıra yüksek noktalarda keskin nişancılar konuşlanacağını belirtti.

Dünyanın dört bir yanında yüzbinlerce polis, yeni yılı sokaklarda kutlamak isteyenlerin güvenliğini sağlamak için görevli olacak.

Afrika'da ise, Cuma günü Mısır'da Kıpti kilisesine yapılan saldırıda 9 kişinin ölmesi sonrası, Mısırlı yetkililer yeni yıl için güvenlik önlemlerini arttırdıklarını bildirdi. Mısır İçişleri Bakanlığı, terörist saldırıları önlemek için güvenlik seviyesini en yüksek seviyeye çıkardıklarını belirtti.

İstanbul'da da, yapılan operasyonlarda IŞİD'le bağlantısı olduğu düşünülen 120 kişi gözaltına alındı. Geçen yılbaşı Reina gece kulübüne yapılan saldırının ardından bu yıl güvenlik önlemlerinin iki katına çıkarılması planlanıyor.

Hindistan'da ise 30 bin güvenlik görevlisi Bombay'da yılbaşında görev yapacak. Bengaluru kentindeyse 15 bin görevlinin yanısıra, kadınlara karşı tacizleri önlemek için 500 kişilik tamamı kadınlardan oluşan bir tim de bulunacak.

Yeni yılı ilk karşılayacak ülkelerden biri olacak Avustralya da herhangi bir terör eylemine karşı alarmda olacak. Kentler havadan ve denizden de koruma altında.

Bir milyondan fazla kişinin Sidney'de olması beklenirken, Melbourne'da da 500 bin kişinin yeni yılı sokaklarda karşılaması bekleniyor.

Merlbourne polisi, 1 Ocak sabah 6'ya kadar kent merkezinin koruma çemberi altında kalacağını söyledi. Kent polisi geçen ay, yılbaşını kutlayanları hedef alacağı belirlenen bir kişiyi tutuklamıştı.