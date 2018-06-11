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Dünyadaki en büyük buz kütlesi eriyor

DÜNYA HABERLERİ  | 11.06.2018 15:16 | Son Güncelleme

NASA'nın duyurduğu habere göre Antarktika'dan 2000 yılında kopan 11 bin kilometrekarelik buz kütlesinin sıcak denizlere doğru ilerliyor.

Dünyadaki en büyük buz kütlesi eriyor

Ekvator yönünde, sıcak denizlere doğru hareket eden kütlenin yeni güzergahında eriyerek yok olacağı tahmin ediliyor.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 2000 yılında Antarktika'dan kopan dünyanın en büyük buz dağı kütlesinin sıcak denizlere doğru yol aldığını bildirdi.

İngiliz Daily Mail gazetesindeki habere göre, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) alınan görüntülerde Antartika'daki Ross Buz Sahanlığı'ndan kopan 11 bin kilometrekarelik kütlenin buz kıtası etrafında dolaştıktan sonra Atlantik Okyanusu'nun güneyindeki Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları istikametinde ilerlediği tespit edildi.

Ekvator yönünde, sıcak denizlere doğru hareket eden kütlenin yeni güzergahında eriyerek yok olacağı tahmin ediliyor. Dev buz kütlesi 18 yılda Antarktika çevresinde dolaşırken yaklaşık 10 bin kilometre yol almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Antarktika buz kütlesi NASA eriyor Ekvator

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