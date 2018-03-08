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Dünyadan Kadın Portreleri Ankara’da Fotoğraflandı

08.03.2018 04:16 | Son Güncelleme

Fotoğrafçı Filiz Çarkoğlu, Ankara’daki büyükelçi ve yabancı misyon temsilcileri eşlerini fotoğraflayarak dünyadan kadın portrelerini sanatsal gözle ortaya koydu

Dünyadan Kadın Portreleri Ankara’da Fotoğraflandı

Fotoğrafçı Filiz Çarkoğlu, Ankara’daki büyükelçi ve yabancı misyon temsilcileri eşlerini fotoğraflayarak dünyadan kadın portrelerini sanatsal gözle ortaya koydu.

Türkiye’deki büyükelçi eşleri, Çarkoğlu’nun “siyah-beyaz ama sanatsal kareler” projesi için oldukça dikkat çekici pozlar verdi. Almanya’nın Ankara Büyükelçisi’nin eşi Marion Erdmann, eline saz alıp objektife gülümsedi. İsrail Büyükelçisi'nin eşi Cheryl Na’eh, elinde eşarpla adeta Ortadoğu’nun ahvalini özetlercesine biraz boynu bükük poz verdi karede. Meksika elçisinin eşi Adriana Mendez, Latin danslarını anımsatan pozuyla göze çarptı. Kazakistan elçisinin eşi Gülbanu Syrgbayeva gibi Endonezya, Singapur, Moğolistan, Kongo, Bangladeş elçileri eşleri ise geleneksel-ulusal kıyafetleriyle gülümsedi. İsviçre Büyükelçisi’nin eşi Fabienne Paravicini ise kadın-erkek eşitliğine göndermede bulunarak, boynunda kravatla poz verdi.

Ankara’da kendi ülkelerini temsil eden dünyanın farklı ülkelerinden elçi eşlerine ait o siyah-beyaz kareler ise, İtalyan Büyükelçiliği’nin ev sahipliğinde sergilendi. Sergide, İtalya elçisinin eşi Stefania Mattiolo’nun da karesi vardı.

Fotoğraf sanatçısı Filiz Çarkoğlu, sergiye ilişkin Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada, Ankara’da yaşayan ancak 5 kıtadaki farklı ülkeleri temsil eden kadınları görüntülemek istediğini söyledi. Çarkoğlu, fotoğraflarda kadın enerjisini gözlemenin mümkün olduğunu belirterek, kadınlar detaycı ve aynı anda pek çok konuyu düşünebildiklerinden bunun için de oldukça enerjik olmaları gerektiğini anlattı.

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