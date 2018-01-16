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Dünyanın en büyük beşinci elması bulundu: 40 milyon dolar

DÜNYA HABERLERİ | 16.01.2018 01:01 | Son Güncelleme 51 dakika önce

Güney Afrika ülkelerinden Lesoto'daki Lesteng elmas madeninden dünyanın en büyük beşinci elması çıkartıldı.

Dünyanın en büyük beşinci elması bulundu: 40 milyon dolar

Madeni işleten İngiltere merkezli Gem Diamonds firması, elmasın 910 karat ve 40 milyon dolar değerinde olduğunu duyurdu.

Gem Diamonds Başkanı Clifford Elphick, basına yaptığı açıklamada, söz konusu elmasın en berrak elmas sınıfı olan "D renkli" sınıfından olması ve büyüklüğü itibarıyla çok nadide bir parça olduğunu söyledi.

Elphick, "Madenimizden çıkarttığımız bu son elmas dünyada bugüne kadar çıkartılmış en büyük beşinci elmas olma özelliğine sahip. Madenimizden 2006 yılında 603 karatlık, 2015 yılında ise 357 karatlık başka bir elmas çıkarttık." ifadelerini kullandı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Güney Afrika elmas

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