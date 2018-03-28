HABER

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan güneş enerjisine 200 milyar dolar yatırıyor

28.03.2018 14:41 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan hükümeti ve Japon SoftBank arasında imzalanan 200 milyar dolarlık yatırım anlaşmasıyla dünyanın en büyük güneş enerjisi tesisi kurulacak. Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman yatırım kararını "İnsanlık tarihinde büyük bir adım" diyerek niteledi.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan güneş enerjisine 200 milyar dolar yatırıyor

Suudi Arabistan hükümeti ve Japon SoftBank arasında imzalanan 200 milyar dolarlık yatırım anlaşmasıyla dünyanın en büyük güneş enerjisi tesisi kurulacak.

ABD'de temaslarda bulunan Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman ve SoftBank'ın kurucusu Masayoşi Son, düzenledikleri basın toplantısında projeyi duyurdu.

Dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı konumunda bulunan Suudi Arabistan, ülke ekonomisinin petrole olan bağımlılığını azaltmak adına girişimlerde bulunuyor.

Güneş enerjisi yatırımının da bu yönde atılmış bir adım olduğu ifade ediliyor.

Suudi Arabistan

Proje, 200 gigawatt kapasiteli bir güneş enerjisi tarlasının kurulmasını öngörüyor. Bu oran, 100 gigawatt kapasiteli kurulu güneş enerjisi gücü bulunan Çin'in iki katı düzeyinde.

Projenin önemli bir adım olduğunu söyleyen Prens Muhammed, "İnsanlık tarihi için büyük bir adım. İddialı ve riskli bir proje. Umarız başarıya ulaştırırız" diye konuştu.

'Takdir edilesi bir vizyon'

Suudi Arabistan'ın planladığı dev güneş enerjisi projesi hayata geçerse, krallığın elektrik üretimini üç kat artırması olası.

2016 itibarıyla Suudi Arabistan'ın elektrik üretimi 77 gibawatt düzeyindeydi. Bu üretimin üçte ikisi doğalgaz ile, kalan üçte birlik kısmı da petrol ile sağlanıyor.

SoftBank kurucusu Masayoşi Son, projenin 100.000 kişiye iş imkânı yaratacağını ifade etti.

Son, "Suudi Arabistan'ın muhteşem bir güneşi var. Paneller için geniş araziler ve harika mühendisler de mevcut. Ama en önemlisi takdir edilesi bir vizyon var" diye konuştu.

İYİ Parti'ye sürpriz katılım!İYİ Parti'ye sürpriz katılım!
İstanbul'da özel harekat destekli operasyon!İstanbul'da özel harekat destekli operasyon!
Okuldan kovulan liseli dehşet saçtı!Okuldan kovulan liseli dehşet saçtı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Rusya'dan çok sert açıklama! 'Rus vatandaşlarına cinayet girişimi...'

Son dakika! Rusya'dan çok sert açıklama! 'Rus vatandaşlarına cinayet girişimi...'

Kim Jong Un'un Çin ziyareti sonrası Trump'tan ilk yorum: Dört gözle bekliyor

Kim Jong Un'un Çin ziyareti sonrası Trump'tan ilk yorum: Dört gözle bekliyor

Yolcu, uçağı birbirine kattı

Yolcu, uçağı birbirine kattı

Suriye'den sert açıklama: Afrin'i kurtaracağız

Suriye'den sert açıklama: Afrin'i kurtaracağız

Almanya'yı korku sardı! PKK'lı terörist endişesi

Almanya'yı korku sardı! PKK'lı terörist endişesi

Öğrencisi ile ilişki yaşayan öğretmenin mesajları ortaya çıktı

Öğrencisi ile ilişki yaşayan öğretmenin mesajları ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.