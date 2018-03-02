Dünyanın en büyük soyağacı oluşturuldu

Soyağacında 13 milyon kişi yer alıyor ve 500 yıldan fazla geriye gidiyor.New York Gen Merkezi 86 milyon insanın gen bilgileri üzerinde yaptığı araştırma sonucunda 13 milyon kişinin yer aldığı, 11 nesli kapsayan, 500 yıllık bir soyağacı oluşturmayı başardı.
New York Gen Merkezi'nde Joanna Kaplanis'in yürüttüğü ve sonuçları Sience adlı bilim dergisinde yayımlanan araştırmada, gönüllülerin gen.com internet sitesinde paylaştıkları genetik bilgileri kullanıldı. Gen bilgilerini paylaşan kişilerin çoğunluğunun Avrupa ve Kuzey Amerika'dan olduğu belirtildi.
Kıtalararası göçleri takip etmeye imkan sağlayan araştırma aynı zamanda 500 yıllık dönem içerisinde doğum, evlilik ve ölüm verilerinden hareketle dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Araştırmada insanların eş seçimi konusunda değişen tercihlerine ışık tutuldu.
Elde edilen sonuçlara göre 1750 yılından önce çoğu Kuzey Amerikalı eşlerini 10 kilometrekarelik bir alan içerisinden seçerken bu alan 1950 sonrasında 100 kilometrekareye çıktı. Ayrıca kadınlar erkeklere oranla daha sık yer değiştirirken erkeklerin göç ettiği mesafeler kadınlarınkine oranla daha uzun olduğu belirlendi.
Araştırmada yaşam süresi ile genler arasındaki ilişki konusunda da bilgilere ulaşıldı. Bilim insanları genlerin uzun yaşam konusunda az bir oynadığını tespit etti.
Genetik bilgileri incelenen 1600-1900 yılları arasında doğmuş, akraba ve 30 yaşını geçmiş üç milyon kişinin yüzde 16'sının yaşam uzunluğunda genetik mirasın belirleyici rol oynadığı sonucuna ulaşıldı. Şimdiye kadar yapılan araştırmalarda bu oranın yüzde 30'a kadar çıkabileceği tahmin ediliyordu.
dpa/MY,GY
© Deutsche Welle Türkçe
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