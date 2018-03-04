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Dünyanın en büyük soyağacı oluşturuldu

DÜNYA HABERLERİ  | 04.03.2018 05:37 | Son Güncelleme

New York Gen Merkezi, 86 milyon insanın gen bilgileri üzerinde yaptığı araştırma sonucunda 13 milyon kişi, 11 neslin yer aldığı soyağacı ile 500 yıldan fazla geriye gitmeyi başararak dünyanın en büyük soyağacını oluşturdu.

Dünyanın en büyük soyağacı oluşturuldu

New York Gen Merkezi'nde Joanna Kaplanis'in yürüttüğü ve sonuçları Sience adlı bilim dergisinde yayımlanan araştırmada, çoğunluğu Avrupa ve Kuzey Amerika'dan olan gönüllülerin gen.com internet sitesinde paylaştıkları genetik bilgileri kullanıldı.

Kıtalararası göçler, doğum, evlilik ve ölüm verilerinden hareketle dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Araştırmada insanların eş seçimi konusunda değişen tercihleri göz önüne konuldu. Elde edilen sonuçlara göre 1750 yılından önce çoğu Kuzey Amerikalı eşlerini 10 kilometrekarelik bir alan içerisinden seçerken bu alan 1950 sonrasında 100 kilometrekareye çıktı. Ayrıca kadınlar erkeklere oranla daha sık yer değiştirirken erkeklerin göç ettiği mesafeler kadınlarınkine oranla daha uzun olduğu belirlendi.

Araştırmada yaşam süresi ile genler arasındaki ilişki konusunda da bilgilere ulaşıldı. Bilim insanları genlerin uzun yaşam konusunda az bir oynadığını tespit etti. Genetik bilgileri incelenen 1600-1900 yılları arasında doğmuş, akraba ve 30 yaşını geçmiş üç milyon kişinin yüzde 16'sının yaşam uzunluğunda genetik mirasın belirleyici rol oynadığı sonucuna ulaşıldı. Şimdiye kadar yapılan araştırmalarda bu oranın yüzde 30'a kadar çıkabileceği tahmin ediliyordu.

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Anahtar Kelimeler:
soyağacı New York Gen Merkezi

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
biz daha 100 yıl öncesinin doğum tarihini 1 temmuz yazıyoruz
osmanlı arşivlerini kilo usulu satanlara sormak lazım..
saçmalama osmanlı soyagacımı tutuyordu. birkez nüfüs sayımı yaptı ondada sadece erkekleri saydı.
Chp den sonra soy arşivi bitmiş
osmanoğlu hanedanından haberleri yok galiba.. hatta daha gerisi de var. 500 yıl övünülecek bir rakam değil. biz onun üç katı kadar geriye de gidebiliriz.. kendimizi eleştirmede üstümüze yok zaten..ezik olmayın..
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