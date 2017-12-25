HABER

Dünyanın en büyük yüzer taşıtı: Shell'in 488 metrelik dev doğalgaz platformu

25.12.2017 16:38 | Son Güncelleme 8 saat önce

Dev sıvı doğalgaz arama ve depolama platformu Prelude'un gelecek yıl Avusturalya açıklarında çalışmalarına başlayacağı açıklandı. Platformun güvertesi 4 futbol sahası uzunluğunda, depoları ise 175 olimpik havuzu doldurabilecek kapasitede.

Petrol şirketi Shell'in 488 metre uzunluğundaki dev sıvı doğalgaz arama ve depolama platformu Prelude'un gelecek yıl Avusturalya açıklarında çalışmalarına başlayacağı açıklandı.

Shell'in dev yüzer doğalgaz platformunun inşası 2012'de başladı ve Güney Kore'de Samsung ağır sanayii tarafından tamamlandıktan sonra Avustralya açıklarına götürüldü.

Batı Avustralya'nın 125 kilometre açığına kurulan platform, gelecek yıl denizde doğalgaz çıkartmaya ve işlemeye başlayacak.

Doğalgaz, 488 metre uzunluğundaki yüzer platforma pompalanacak, sıvı doğalgaz -162 dereceye soğutulacak ve daha sonra Asya ülkelerine çalışan doğalgaz tankerlerine konulup yerlerine gönderilecek.

Yüzer platform bir gemiye benzese de, çalışacağı bölgeye çekilmesi gerekiyor. Platformun doğalgaz işleme ve depolama kabiliyeti sayesinde, karadaki işleme tesislerinde olduğu gibi tankerlere aktarılması için uzun boru hatları inşa edilmesine gerek kalmıyor.

Shell platformun yılda 5,3 milyon don sıvı doğalgaz işleyebileceğini belirtiyor. Bunun Hong Kong'un yıllık ihtiyacından daha büyük bir miktar olduğu vurgulanıyor.

4 futbol sahası, 175 olimpik havuz

Platformun güvertesi 4 futbol sahası uzunluğunda, depoları ise 175 olimpik havuzu doldurabilecek kapasitede.

New York'taki ünlü gökdelen Empire State binasından daha uzun olan platformun genişliği de bir Boeing 747'nin kanat açıklığından daha büyük.

Platform tam yüküyle 600 bin ton suyu yerinden ediyor. Bu da USS George Washinton uçak gemisinin yaptığının altı katından daha da fazlası.

Sıvı doğalgazı soğutmak için de saatte 50 milyon litre su kullanılıyor.

Shell platformun maliyetini hiç açıklamadı ancak Reuters haber ajansına konuşan uzmanlar 10 milyar 800 milyon ila 12 milyar 600 milyon dolar arası bir maliyetten bahsediyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hayta İsmail 'Göğüsleri sarkmış olurdu' sözlerini yalanladı: Hatırlamıyorum

Hayta İsmail 'Göğüsleri sarkmış olurdu' sözlerini yalanladı: Hatırlamıyorum

'Ya benim çok sapık duygularım var ya da...!' Bu sözlerin sahibi bir öğretmen

'Ya benim çok sapık duygularım var ya da...!' Bu sözlerin sahibi bir öğretmen

Devlet Bahçeli'den son KHK'larla ilgili hükümete tam destek

Devlet Bahçeli'den son KHK'larla ilgili hükümete tam destek

Kör Bulgar kahin Baba Vanga'nın 2018 kehanetleri

Kör Bulgar kahin Baba Vanga'nın 2018 kehanetleri

Öğretmenden skandal paylaşım: Eşofman giyen kız öğrenciler...

Öğretmenden skandal paylaşım: Eşofman giyen kız öğrenciler...

Fatih Terim'in transfer listesi belli oldu

Fatih Terim'in transfer listesi belli oldu

İlginizi Çekebilir

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Savaşın eşiğinde... Az evvel duyuruldu: Füze fırlattık!

Savaşın eşiğinde... Az evvel duyuruldu: Füze fırlattık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsrail gözaltına alınan iki Türk'ü sınır dışı etti!

İsrail gözaltına alınan iki Türk'ü sınır dışı etti!

Erdoğan'ın fotoğrafına İsrail polisi tahammül edemedi

Erdoğan'ın fotoğrafına İsrail polisi tahammül edemedi

Son dakika: Moskova’da otobüs yayaların arasına daldı: 5 Ölü

Son dakika: Moskova’da otobüs yayaların arasına daldı: 5 Ölü

Yolda yürüyen yaşlı çift pitbulların kurbanı oldu!

Yolda yürüyen yaşlı çift pitbulların kurbanı oldu!

ABD'nin gizli silahları ortaya çıktı!

ABD'nin gizli silahları ortaya çıktı!

Tam düşmanlıkların bittiği konuşulurken İsrail'e ret!

Tam düşmanlıkların bittiği konuşulurken İsrail'e ret!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.