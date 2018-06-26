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Dünyanın en çirkin köpeği ilan edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 26.06.2018 13:52 | Son Güncelleme

ABD’nin San Francisco kentinde düzenlenen ‘Dünyanın En Çirkin Köpeği Yarışması’ sonuçlandı. Yarışmanın bu yılki galibi 9 yaşındaki Zsa Zsa isimli İngiliz bulldogu oldu

Dünyanın en çirkin köpeği ilan edildi

ABD’nin San Francisco kentinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘Dünyanın En Çirkin Köpeği Yarışması’nın bu yılki galibi 9 yaşındaki Zsa Zsa isimli İngiliz bulldogu oldu.

Habertürk'ün haberine göre çirkinlerden çirkin beğenen jürinin işinin zor olduğu tahmin edilen yarışta galip köpeğin sahibi Megan Brainard’a bin 500 dolar para ödülü verildi.

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Anahtar Kelimeler:
köpek San Fransisco çirkin yarışma zsa zsa

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