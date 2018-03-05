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Dünyanın en dayanıklı canlısı: Su ayısı

05.03.2018 13:29 | Son Güncelleme

Tardigrad ya da daha yaygın olan ismiyle su ayısı, sekiz bacaklı mikroskobik bir canlı olabilir. Ancak yüksek dozda radyasyondan, gama ışını patlamalarına ve yıllarca sürecek susuzluğa kadar pekçok canlı türünün sonunu getirecek koşullara dayanabiliyorlar.

Dünyanın en dayanıklı canlısı: Su ayısı

Tardigrad ya da daha yaygın olan ismiyle su ayısı, sekiz bacaklı mikroskobik bir canlı olabilir. Ancak belki de dünyanın en dayanıklı canlı türleri arasında bulunuyorlar.

Son olarak Japonya'da yeni cinsleri keşfedilen su ayıları sadece 300 ila 700 mikrometre boyunda.

Vücudu tırtıla benzeyen ama sekiz bacağı bulunan su ayılarının O harfi şeklinde ağızları var. Genelde suda ya da yosunların üzerinde yaşayan su ayılarının temel besin kaynağı ise kendilerinden de küçük olan ve rotifer olarak adlandırılan mikro organizmalar.

Ne kadar dayanıklı?

Su ayıları yaklaşık 520 milyon ila 100 milyon yıldır yaşadığı düşünülüyor. Bilim insanları, 150 derece sıcaklığa ve -300 derece soğu dayanabilen su ayılarının uzayda dahi hayatta kalabileceğini söylüyor.

Almanya'nın Stuttgart Üniversitesi'nden mikrobiyolog Ralph Schill, "Dinozorların ortaya çıkışına ve yok oluşuna tanıklık etmiş bir canlı türünden bahsediyoruz" diyor.

Su ayısı

2007 yılında Avrupa uzay araştırmaları ajansı, bir dizi mikro canlıyı alçak yörüngeye gönderip takibe almıştı. Susuz kalsalar da günlerce yaşamaya devam eden su ayıları atmosferin dışında 12 gün boyunca hayatta kalabilmişlerdi.

Su ayısının bir diğer özelliği ise radyasyona karşı dayanıklılığı. Çok sayıda canlıyı kısa süre içerisinde öldürebilecek olan yüksek dozda radyasyona dayanabilecek su ayılarının dünya üzerindeki yaşamı neredeyse tamamen sonlandırabilecek büyüklükteki kozmik felaketlerden dahi sağ çıkabileceği ifade ediliyor.

Scientific Reports bilimsel araştırmalar dergisinde yayınlanan makalede, su ayılarının gama ışını patlaması, büyük bir asteroid çarpması ve yıldız patlamalarına dayanabileceği ifade ediliyor.

Araştırmaya öncülük eden Oxford Üniversitesi'nden David Sloan, su ayılarının 5.000 ila 6.000 Gy radyasyona maruz kalıp yaşayabildiğini söylüyor ve "Bir insan 5 Gy radyasyona maruz kalıp yaşayabilirse kendisini şanslı sayar" diyor.

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