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Dünyanın en gizemli ülkesi 2018'e böyle girdi!

DÜNYA HABERLERİ | 31.12.2017 20:02 | Son Güncelleme 5 saat önce

Kuzey Kore yeni yıla erken giren ülkelerden oldu. Havai fişek gösteriyle 2018'e 'merhaba' dedi.

Kuzey Kore, TSİ 18.30 itibariyle yeni yıla erken giren ülkelerden oldu. Havai fişek gösterilerinin yapıldığı Pyongyang’ta binlerce kişi 2018'e "merhaba" diyerek yeni yılı coşkuyla kutladı.

Yeni yılınız kutlu olsun! Bu gece birbirinden eğlenceli programlarla 2018'e gireceksiniz...
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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Pyongyang 2018

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
dunyada araplar katarlilar vs heekes kutlarken bizim ulkemiz kutlamiyor:( yazik
havai fişekleri bile nükleer füze gibi
Türkiye saati ile 18.30 da nasıl girdiler bunlar.
Abd diyor ya yardım edelim kuzey kore halkına telefon bile kullanamıyorlar madem kullanamıyorlar ellerindeki tost makinesi mi kuzey koreyi diktatör olarak görenleri IQ testine davet ediyorum
allahtan yasak değil kimyon izin vermiş
iyi kore lideri havai fisek yerine balistik fuze fln atmadi nasilsa fazla var elimde die
abd ye kafa tutan cesaretli ülke abd nerdesin ırak mı zannettın kore yi
kalbimiz sizke kore
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