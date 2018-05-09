Dünyanın en güçlü insanları kimler? İşte dünyanın en güçlü insanları! Recep Tayyip Erdoğan kaçıncı sırada?

İşte dünyanın en güçlü insanları...
Dünyanın en güçlü insanları açıklandı! Erdoğan kaçıncı sırada?
1 / 18
forbes
Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, her yıl açıkladığı 'Dünyanın en güçlü insanları' listesi kültünü bu yılda açıkladı. Forbes'un 'Dünyanın en güçlü insanları' listesinde ise hayli şaşırtıcı isimler yer aldı. İşte Dünyanın en güçlü insanları.
2 / 18
Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, her yıl açıkladığı 'Dünyanın en güçlü insanları' listesi kültünü bu yılda açıkladı. Forbes'un 'Dünyanın en güçlü insanları' listesinde ise hayli şaşırtıcı isimler yer aldı. İşte Dünyanın en güçlü insanları. 1- Çin devlet Başkanı Xi Jinping
3 / 18
Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, her yıl açıkladığı 'Dünyanın en güçlü insanları' listesi kültünü bu yılda açıkladı. Forbes'un 'Dünyanın en güçlü insanları' listesinde ise hayli şaşırtıcı isimler yer aldı. İşte Dünyanın en güçlü insanları. 2- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
4 / 18
3- ABD Başkanı Donald Trump
5 / 18
4- Almanya Başbakanı Angela Merkel
6 / 18
5- Amazon’un CEO’su Jeff Bezos
7 / 18
6- Papa Franciscus
9 / 18
8- Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman El Suud
10 / 18
9- Hindistan Başbakanı Narendra Modi
11 / 18
10- Google'ın kurucusu Larry Page
12 / 18
11- ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell
13 / 18
12- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
14 / 18
13- Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg
15 / 18
14- İngiltere Başbakanı Theresa May
16 / 18
15- Çin Devlet Konseyi parti sekreteri Li Keqiang
17 / 18
36- Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un
18 / 18
erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünyanın en güçlü insanları listesinde 48.sırada yer aldı.
Okuyucu Yorumları 27 yorum