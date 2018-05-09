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Dünyanın en güçlü insanları kimler? İşte dünyanın en güçlü insanları! Recep Tayyip Erdoğan kaçıncı sırada?

DÜNYA HABERLERİ  | 09.05.2018 16:55 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, her yıl açıkladığı 'Dünyanın en güçlü insanları' listesi kültünü bu yılda açıkladı

İşte dünyanın en güçlü insanları...

Dünyanın en güçlü insanları açıklandı! Erdoğan kaçıncı sırada?

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forbes
Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, her yıl açıkladığı 'Dünyanın en güçlü insanları' listesi kültünü bu yılda açıkladı. Forbes'un 'Dünyanın en güçlü insanları' listesinde ise hayli şaşırtıcı isimler yer aldı. İşte Dünyanın en güçlü insanları.
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Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, her yıl açıkladığı 'Dünyanın en güçlü insanları' listesi kültünü bu yılda açıkladı. Forbes'un 'Dünyanın en güçlü insanları' listesinde ise hayli şaşırtıcı isimler yer aldı. İşte Dünyanın en güçlü insanları. 1- Çin devlet Başkanı Xi Jinping
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Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, her yıl açıkladığı 'Dünyanın en güçlü insanları' listesi kültünü bu yılda açıkladı. Forbes'un 'Dünyanın en güçlü insanları' listesinde ise hayli şaşırtıcı isimler yer aldı. İşte Dünyanın en güçlü insanları. 2- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
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3- ABD Başkanı Donald Trump
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4- Almanya Başbakanı Angela Merkel
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5- Amazon’un CEO’su Jeff Bezos
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6- Papa Franciscus
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7- Bill Gates
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8- Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman El Suud
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9- Hindistan Başbakanı Narendra Modi
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10- Google'ın kurucusu Larry Page
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11- ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell
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12- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
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13- Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg
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14- İngiltere Başbakanı Theresa May
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15- Çin Devlet Konseyi parti sekreteri Li Keqiang
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36- Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un
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erdoğan

erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünyanın en güçlü insanları listesinde 48.sırada yer aldı.
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Okuyucu Yorumları 27 yorum
olurmu ac atv yi galaksinin en güclü adamı rte
Sayın Cumhur Başkanım sen bizim gönlümüzün birincisisin gerisi hikaye
evet seçime bir destekta forbesten ulan hiç adını duymadığımız adamlar var listede koskoca devletimizin reisini koyduğunuz sıraya bak o listede ilk 3 te olması lazım.
@yusufcuk1919 ,hatta 1.sıra bile az,süper olması lazım...Ne yazık ki okulu diplomayı kaybetmiş...
bu iş TAMAM dır SONUNDA en sonunda
Şu ana kadar Türkiye Cumhuriyetinde ( yaşayanlar içinde )Bizim Cumhurbaşkanımızdan başka 18 .nci veya daha sonraki sıralamaya giren başka bir Türk lider olarak kim var bir söylermisiniz???
birak bunlari ya bunlarin desteklediklerine baksan filipin liderinin bile altindadir gelmisler 48 i begenmiyolar antenciler
VAY BE BİZ DÜNYA LİDERİ BİLİYORDUK KANDIRDILARMI BİZİ ACABA YOKSA BUNLARDA BİZİ KISKANIYORLARMI
Anlaşıldı “T A M A M”
neadar guclu oldugumuz belleı oluyor devlet aca haklına guclu garıbana vurmayı ii bılır bagırmakla cagırmakla satmakla kabadayı olunmuyor icrratlar sayıleşme onemli .....
@beetle1981 ne zırvalıyorsun, sen, bi şeyden haberin yok, açta biraz oku, boş sitelerde saçma saçma yorum yazacağına,
onlar istedigi kadar liste yapsin, Tayip Erdogan bugune kadar hep ilk 5 dir!
Bence bu kişiler arasında ilk üçe rahat girer
yahu ben diyorum 48 bile fazla bu adama 100. falan olması lazım bizim akp yandaşları koskoca devletimizin reisi diyor siz aklınızı peynir ekmekle yemişsiniz tanınmadık adam dediğin Bill Gates sayesinde yazıyon buraya akkoyun adam saniye de bilmem kaç bin dolar para basıyor sizinle aynı ülkenin vatandaşı olduğum için utanmaya başladım artık...
birde utanmadan bu adamı sıralamayamı koymuşlar...ne vasfı bu zattın.
gerçekten bu sıralamaya hangi gerizekalı imanır.
1. olsa şaşardım zaten
Kardeşim böyle haber yapmayın Ak trolleri intihara sürükleyeceksiniz.
kral selmanı bile güçlü göstermişler ya zaten bu liste çökmüş. Tramp abd ziyaretinde tabelaları gözüne sokuyordu sizin gibi enayiler sayesinde bizim vatandaşlar iş sahibi oluyor diye.
erdoğan 48. sıralarda yerini almış
Forbes fortçuluk yapıyor.
afrika liginin başlangıcı olmalı
Atılgan Bayar Hilafe-i Ruyi Zemin (yeryüzünün halifesi) demişti:)
yanlış olmuş dünyanın en korkusuz insanları türklerdir
Bizim Samanyolu galaksi liderimiz gerilerde kalmış biraz sıralama paraya göremi, zekâya göremi
yanılmayın DÜNYA LİDERİ ALLAH (c.c.) başımızdan eksik etmesin (Amin)
ADAMSIN REIS
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