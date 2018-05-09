Dünyanın en güçlü insanları kimler? İşte dünyanın en güçlü insanları! Recep Tayyip Erdoğan kaçıncı sırada?

İşte dünyanın en güçlü insanları...

Dünyanın en güçlü insanları açıklandı! Erdoğan kaçıncı sırada?

1 / 18 forbes Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, her yıl açıkladığı 'Dünyanın en güçlü insanları' listesi kültünü bu yılda açıkladı. Forbes'un 'Dünyanın en güçlü insanları' listesinde ise hayli şaşırtıcı isimler yer aldı. İşte Dünyanın en güçlü insanları.

2 / 18 Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, her yıl açıkladığı 'Dünyanın en güçlü insanları' listesi kültünü bu yılda açıkladı. Forbes'un 'Dünyanın en güçlü insanları' listesinde ise hayli şaşırtıcı isimler yer aldı. İşte Dünyanın en güçlü insanları. 1- Çin devlet Başkanı Xi Jinping

3 / 18 Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, her yıl açıkladığı 'Dünyanın en güçlü insanları' listesi kültünü bu yılda açıkladı. Forbes'un 'Dünyanın en güçlü insanları' listesinde ise hayli şaşırtıcı isimler yer aldı. İşte Dünyanın en güçlü insanları. 2- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

4 / 18 3- ABD Başkanı Donald Trump

5 / 18 4- Almanya Başbakanı Angela Merkel

6 / 18 5- Amazon’un CEO’su Jeff Bezos

7 / 18 6- Papa Franciscus

8 / 18 7- Bill Gates

9 / 18 8- Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman El Suud

10 / 18 9- Hindistan Başbakanı Narendra Modi

11 / 18 10- Google'ın kurucusu Larry Page

12 / 18 11- ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell

13 / 18 12- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

14 / 18 13- Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg

15 / 18 14- İngiltere Başbakanı Theresa May

16 / 18 15- Çin Devlet Konseyi parti sekreteri Li Keqiang

17 / 18 36- Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un