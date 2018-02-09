Dünyanın en güçlü rokerini uzaya gönderen Elon Musk ve SpaceX için sırada ne var?

ABD'li girişimci Elon Musk'ın uzay aracı ve roket üreticisi şirketi SpaceX 6 Şubat'ta Falcon Heavy roketini fırlattı. Space.com sitesinin haberine göre bu yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

SpaceX ve Elon Musk, bu yıl Dragon uzay aracıyla mürettebat taşımayı ve Big Falcon Rocket'in de (BFR) 2019'daki test uçuşları için hazırlıklara başlamayı planlıyor.

SpaceX, Falcon Heavy'nin geliştirilmesi için yedi yıl süresince 500 milyon dolar harcadı. Bu roket en yakın rakibi United Launch Alliance şirketinin geliştirdiği Delta IV'ün iki katı yük taşıyabiliyor ve daha düşük maliyetli.

Musk, Salı günü roketin uzaya gönderilmesinden sonra basına açıklamasında "Falcon Heavy yeni bir yük kategorisi başlattı. Dünyadaki tüm roketlerin iki katından fazla yük taşıyabiliyor ve Pluto ve ötesine kadar yük fırlatabiliyor" dedi.

Falcon Heavy'nin geleceği

Falcon Heavy yörüngeye 64 ton ağırlığında yük fırlatabiliyor. Bu kapasite, SpaceX'in alçak dünya yörüngesine daha ağır uydular fırlatmasının, ya da daha yüksek sabit yörüngelere ulaşmasının önünü açabilir.