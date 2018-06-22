Dünyanın en iyi üniversitesinde skandal! Seks partisi yaptılar!

İngiltere’de Oxford Üniversitesi öğrencilerinin katıldığı bir parti tartışma konusu oldu. Üniversite faaliyet gösteren öğrenci kulübü Piers Gaveston Society tarafından her yıl düzenlenen etkinlik, okulun dışında çadırların kurulduğu bir alanda yapılıyor.

Yüzlerce öğrencinin maskeler ve iç çamaşırlarıyla katıldığı etkinlikte uyuşturucu satıcılarının da bulunduğu ve öğrencilerin gece boyunca uyuşturucu kullandıkları iddia ediliyor. Bölge sakinlerinin durumundan rahatsız olduğu belirtilen partiye bu yıl The Sun muhabiri de girdi.

Muhafazakar Parti milletvekili Jesse Norman’ın oğlu Sam Norman’ın da partiye katılan arasında olduğunu görüntüleyen The Sun muhabiri, etkinlikteki izlenimlerini paylaştı. Oxford’un 8 kilometre dışında kurulan etkinlik alanına giriş için özel davetiyeler hazırlanırken, katılımcılardan 110 sterlin giriş ücreti alınıyor.

Gazete, pagan temalarının ağırlıkta olduğu etkinlik alanında birçok farklı çadır olduğunu, uyuşturucu etkisindeki gençlerin çadırlarda seks şovlarına katıldığını aktardı.

Konuyla ilgili gazeteye açıklamada bulunan Oxford Üniversitesi yetkilileri, etkinlikle ilgili çok sayıda şikayet aldıklarını, etkinliği hiçbir şekilde tasvip etmediklerini ve konunun araştırıldığını söyledi.

