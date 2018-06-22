HABER

Dünyanın en iyi üniversitesinde skandal! Seks partisi yaptılar!

DÜNYA HABERLERİ  | 22.06.2018 13:53 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir parti ülkeyi karıştırdı. The Sun muhabirinin gizlice gittiği partide uyuşturucu ve seks şovları olduğu ortaya çıktı.

Dünyanın en iyi üniversitesinde skandal! Seks partisi yaptılar!

İngiltere’de Oxford Üniversitesi öğrencilerinin katıldığı bir parti tartışma konusu oldu. Üniversite faaliyet gösteren öğrenci kulübü Piers Gaveston Society tarafından her yıl düzenlenen etkinlik, okulun dışında çadırların kurulduğu bir alanda yapılıyor.

nintchdbpict000333475136

Yüzlerce öğrencinin maskeler ve iç çamaşırlarıyla katıldığı etkinlikte uyuşturucu satıcılarının da bulunduğu ve öğrencilerin gece boyunca uyuşturucu kullandıkları iddia ediliyor. Bölge sakinlerinin durumundan rahatsız olduğu belirtilen partiye bu yıl The Sun muhabiri de girdi.

nintchdbpict000333475147

Muhafazakar Parti milletvekili Jesse Norman’ın oğlu Sam Norman’ın da partiye katılan arasında olduğunu görüntüleyen The Sun muhabiri, etkinlikteki izlenimlerini paylaştı. Oxford’un 8 kilometre dışında kurulan etkinlik alanına giriş için özel davetiyeler hazırlanırken, katılımcılardan 110 sterlin giriş ücreti alınıyor.

nintchdbpict000333475342

Gazete, pagan temalarının ağırlıkta olduğu etkinlik alanında birçok farklı çadır olduğunu, uyuşturucu etkisindeki gençlerin çadırlarda seks şovlarına katıldığını aktardı.

nintchdbpict000333625112

Konuyla ilgili gazeteye açıklamada bulunan Oxford Üniversitesi yetkilileri, etkinlikle ilgili çok sayıda şikayet aldıklarını, etkinliği hiçbir şekilde tasvip etmediklerini ve konunun araştırıldığını söyledi.

PARTNERTatile devamTatile devam
"Mahallenin kabadayısı Erdoğan hem Türkiye hem de dünya için tehdit"
İtalya'dan Alman yardım kuruluşu gemilerine el koyma tehdidiİtalya'dan Alman yardım kuruluşu gemilerine el koyma tehdidi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ingiltere Oxford sun muhabir seks partisi baskın university üniversite

En Çok Okunan Haberler

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam! Bedelli yaşı ve fiyatında son dakika açıklama

Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam! Bedelli yaşı ve fiyatında son dakika açıklama

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

Hakan Sabancı herkese mesaj atıyormuş!

Hakan Sabancı herkese mesaj atıyormuş!

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 8 yorum
İşte size , hayranı olduğunuz muasır batı medeniyeti mensupları. Ar ve haya duygusundan yoksun bir güruh.
sapık lar üniversitesi
bizim üniversitelerin neyi eksik.bir boğaziçi yahut odtü de böyle bir etkinlik olsa baya bir katılım olur,devrimci ve ilerici gençlerimiz de bu etkinlikten mutlu olur.amaç gençlerimizi mutlu etmekse bu yapılmalıdır.
İŞTE MİLLET iTTİFAKI BÖYLE ÖZGÜRLÜK İSTER. :):)
lut kavmi gibiler zinleri ve bedenleri yok olmak üzere planlanmış yok hükmünde batı nın küffarları,
BİZDEN AVRUPAYA YABANCILARA ÖZENENLER ONLARI ÖRNEK GÖSTERENLER ŞİMDİ BUNLAR MEDENİ OLUYOR ÖYLEMİ ??
ne skandalı yahu . bize göre skandal onlara göre değil ki . Avrupa Amerika'da her yıl yüzlercesi olur bundan . Bize ne el alemin gavurundan . aaa yoksa kıskandınız mı ;)
İnsanlıktan çıkmış hayvanlığa özenmiş bir toplum kahrolurlar inşallah yakında.
Diğer Haberler
Şoke eden olay! Üç günlük kabızlık nedeniyle bir bacağı kesilecekti!

Şoke eden olay! Üç günlük kabızlık nedeniyle bir bacağı kesilecekti!

Pilot yolcuların üzerine soğuk hava püskürttü

Pilot yolcuların üzerine soğuk hava püskürttü

"Mahallenin kabadayısı Erdoğan hem Türkiye hem de dünya için tehdit"

"Mahallenin kabadayısı Erdoğan hem Türkiye hem de dünya için tehdit"

Dünyayı sarsacak açıklama! Çekilebiliriz!

Dünyayı sarsacak açıklama! Çekilebiliriz!

İşaret diliyle konuşan goril Koko yaşamını yitirdi

İşaret diliyle konuşan goril Koko yaşamını yitirdi

İran'da 38 yıl sonra bir ilk: Kadınlar stadyumda

İran'da 38 yıl sonra bir ilk: Kadınlar stadyumda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.