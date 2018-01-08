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Dünya'nın en merak edilen sorusu yanıt buldu

DÜNYA HABERLERİ | 08.01.2018 18:24 | Son Güncelleme 6 saat önce

Hintli bir grup bilim insanı Dünya'nın başlangıcına yeni bir açıklama getirdi. TSRI Kimya Profesörü ve araştırma lideri Ramanarayanan Krishnamurthy, "Bu konu bizim için bir kara kutuydu. Fakat kimyaya odaklandığınızda dünyanın başlangıcı o kadar da korkunç olmuyor" dedi.

Dünya'nın en merak edilen sorusu yanıt buldu

ABD'deki The Scripps Araştırma Enstitüsü (TSRI) araştırmacılarından bir ekip, Kasım 2017'de fosforilasyon adı verilen bir kimyasal tepkimenin yaşamın başlangıcındaki üç ana öğenin toplanması için çok önemli olabileceğini öne sürmüştü.

"BU KONU BİZİM İÇİN BİR KARA KUTUYDU"

Şimdi aynı enstitüden bir grup bilim insanının gerçekleştirdiği deneyler yaşamı destekleyen önemli kimyasal reaksiyonların muhtemelen dört milyar yıl önce Dünya'da bulunan maddelerle gerçekleştirilebileceğini ortaya koydu. TSRI Kimya Profesörü ve araştırma lideri Ramanarayanan Krishnamurthy, "Bu konu bizim için bir kara kutuydu. Fakat kimyaya odaklandığınızda dünyanın başlangıcı o kadar da korkunç olmuyor" dedi.

Nature Communications'da yayınlanan araştırmada Krishnamurthy ve ekibi, bilim insanlarının sitrik asit döngüsü adını verdiği bir dizi kimyasal tepkimeyi inceledi. Bilim insanlarının açıklamasına göre flamingolardan mantarlara kadar bütün aerobik organizmalar, hücrelerine depolanmış enerjiyi serbest bırakmak için sitrik asit döngüsüne dahil oluyor fakat Krishnamurthy'ye göre bu yaklaşımı bozan bir nokta bulunuyor.

Bilim insanlarının incelediği biyolojik moleküller önceki yıllarda oldukça narin bir yapıya sahip olmaları sebebiyle kullanılamıyordu ve bu nedenle milyarlarca yıl önce dünyada var olamazdı. Fakat bilim insanlarının yaptığı yeni araştırma, gözlemledikleri tepkimelerin, sitrik asit döngüsünün son aşamasında ortaya çıkan amino asit ve karbondioksit ürettiğini ortaya koydu.

"DEĞİŞEN MOLEKÜLLERİN DOĞASI OLDU"

Krishnamurthy, "Kimya zamanla aynı kaldı olabilirdi, değişen moleküllerin doğası oldu. Moleküller ihtiyaç duydukları biyoloji doğrultusunda zamanla gelişti" dedi.

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dünya gezegen kimya oluşum yaşamın oluşumu

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Bırakın bunları, iman edin. Kafirin aldatmacası bunlar... Namaza inanın! Diyecekler yine?!
Dünya biyolojik kombinasyonla oluştu. Biyolojik Kombinasyonu internetten araştırın derim.
yanıt bu kadar basit olamaz.sadece kimyasal deği bilim disiplinleri arası üst çalışma gerekir.konu çok daha karmaşıktır.
şu sitrik asit öyle bişeyki.dişmacunundada var hazır çorbadada.plastik duvar boyasındada var.hazır yiyeceklerdede
Neden kimyanın ve Fizik yasalarının olduğu bir evrende yaşıyoruz. Pekala bunların olmadığı bir evrenin var olması mümkün iken neden varlar hiç düşündünüz mü?
bırakın şunların bunların söylediklerin onlar ki ALLAH`ı yok sayıyorlar onlar ancak cehennem halkıdır.tek gerçek ise ALLAH`IN KELAMI OLAN KURAN-I KERİMDİR.BÜTÜN FİZİKLER BİR ARAYA GELSE BİR YARAK BİLE YAPAMAZLAR NEREDE İNSAN YARATMAK NEREDE HAYVAN YARATMAK NEREDE ÖLÜYÜ TEKRAR OLARAK YARATMAK İŞTE ANCAK VEDE BEYNSİZLERİN FİKRİLERİ VE YALANLARI OLUR.KIYAMET ANCAK VEDE ANCAK ALLAH BİLİR.NE BİR İNSAN NE BİR HAYVAN NE BİR CİN NE BİR MELEK NEDE BİR PEYGAMBER ANCAK ALLAH BİLİR GERİSİ YALANDIR.
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