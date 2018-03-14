Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Ağı’nın hazırladığı 2018 Dünya Mutluluk Raporu’na göre dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya. İlk üç sırayı İskandinav ülkelerinin kapsadığı listede Türkiye ise geçen yıla göre 5 sıra gerileyerek 74’ıncı sırada yer aldı. Raporda 156 ülke, ortalama yaşam süresi, sosyal destek ve yolsuzluk gibi unsurlar temel alınarak, halklarının mutluluk düzeylerine göre sıralandırmaya tabi tutuldu. Rapor 2012’den bu yana her yıl yayınlarken, bu yıl ilk kez 117 ülke ayrıca, topraklarındaki göçmenlerin mutluluğu ve refahına göre derecelendirildi. Listede ilk yayınlandığı yıldan bu yana ilk sıraları hep İskandinav ülkeleri aldı. Bu yıl Finlandiya, geçen yılın birincisi Norveç’i ikinci sıraya itti. Listenin ilk 10 sırasında Finlandiya ve Norveç’in ardından Danimarka, İzlanda, İsviçre, Hollanda, Kanada, Yeni Zelanda, İsveç ve Avustralya yer aldı. ABD ise geçen yıl bulunduğu 14’üncü sıradan bu yıl 18’inci sıraya geriledi. Raporun eş editörlerinden, British Columbia Üniversitesi’nde ekonomi alanında ordinaryus profesör John Helliwell, listenin en yukarısındaki 10 ülkenin hem genel mutluluk oranı hem de göçmenlerinin mutluluğu bakımından en yüksek notu alan ülkeler olduğuna dikkati çekti.

Toplumların mutluluğunun bulaşıcı olduğunu ifade eden Helliwell, “Raporun en çarpıcı bulgusu, bir ülkedeki göçmenler ve o ülkede doğanların mutluluğun arasındaki dikkat çekici uyum. Daha mutlu ülkelere taşınanlar bundan kazançlı çıkarken, daha az mutlu ülkelere gidenler ise kaybediyor” değerlendirmesinde bulundu. Ülkedeki yabancı doğumluların mutluluğuna göre hazırlanan listedeki ilk 10 ülkenin 9’u, genel listedeki ilk 10 ülke arasında da yer alan ülkeler. Sadece, genel listede 10’uncu sırada yer alan Hollanda, göçmenlerin mutluluğu listesinde 11’inci sırada yer bulurken, onun yeriniyse Meksika almış. Türkiye ise bu listede 53’üncü sırada bulunuyor. Merkezi Kopenhag’da bulunan Mutluluk Araştırmaları Enstitüsü’nün üst yöneticisi Meik Wiking, listede en üst sırada bulunan 5 kuzey ülkesinin “iyi yaşamlar için iyi koşullar yaratmak adına bir şeyler yapmakta olduğunu” ve yeni gelenlerin de bunu fark ettiğini söyledi. Rapordaki mutluluk ölçüsünün, kişisel özgürlükler ve sosyal güvenliğin birleşiminden kaynaklandığını, bu unsurların “dünyanın en yüksek vergi oranlarından birine sahip olma”nın ötesine geçtiğini belirten Wiking, “Kısaca söylemek gerekirse, Kuzey ülkeleri zenginliği refaha dönüştürmede iyiler” dedi. Wiking, göçmenlerin mutluluğuyla ilgili bulguların da, “altında yaşadığımız koşulların, hayat kalitesi bakımından büyük önem taşıdığını, mutluluğun sadece bir seçim meselesi olmadığını gösterdiğini” belirtti.