4 milyon euroluk rekor fiyata satıldı.Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Westlicht Müzayede Evi'nde gerçekleştirilen açık arttırmada Leica marka bir fotoğraf makinesi 2,4 milyon euroya alıcı buldu. Dünyanın en pahalı fotoğraf makinesi unvanına kavuşan 1923 yapımı nadir parça artık Asyalı bir koleksiyoncunun.

Fotoğraf makinesi müzayedeleri konusunda köklü bir tarihe ve uzmanlığa sahip olan Westlicht Müzayede Evi'ndeki yetkililer, açık arttırma öncesi yaptıkları açıklamada, prototip olarak üretilen Leica 0-serisinden 122 numaralı fotoğraf makinesinin, "harika bir durumda" olduğunu belirtmişlerdi. Fotoğraf makinesi, yetkililerce öngörülen 700 bin ila 900 bin euroluk değerin çok üzerinde bir fiyata satıldı.

Leica markası piyasaya girmeden önce üretildi

Makinenin bu denli gözde olmasının ise bir nedeni var. Dünyaca ünlü Leica markası resmi olarak piyasa çıkmadan iki yıl önce Alman ince tesviyeci Ernst Leitz 25 fotoğraf makinesi geliştirip üretti.

Üretilen bu 25 makineden ilk günkü tasarımını koruyan sadece üç fotoğraf makinesi kaldı. Müzayede evi yetkilileri satışı yapılan makinenin bu üç makineden en iyi şekilde korunmuş olan parça olduğunu belirtti.

Bir önceki rekor 2.16 milyon euroydu

Bundan altı sene önce yapılan farklı bir müzayedede yine Leica marka 0-serisi 116 numaralı bir makine de 2,16 milyon euroya alıcı bulmuştu. Westlicht Müzayede Evi yetkilileri, makinenin o tarihe kadar satılan en pahalı fotoğraf makinesi olduğunu belirtmişti.

DW,dpa/NS,CÖ

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