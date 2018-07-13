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Dünyanın en uzun tırnakları kesildi

DÜNYA HABERLERİ  | 13.07.2018 11:33 | Son Güncelleme

Dünyanın "en uzun tırnaklı adamı" unvanına sahip Hint Shridhar Chillal'in tırnakları kesildi.

Dünyanın en uzun tırnakları kesildi

Yerel medyadaki habere göre, 66 yıldır tırnaklarını kesmeyen 83 yaşındaki Chillal, yaklaşık 910 santimetrelik tırnaklarını keserek ABD 'deki bir müzeye bağışladı.

New York'taki "Believe it or not!" müzesinde düzenlenen törende, Chillal'in bir elindeki toplam uzunluğu 9 metreyi geçen tırnaklar, teker teker bir uzman tarafından özenle kesildi.

Tırnak uzatmanın çok zor bir iş olduğunu belirten Chillal, "Tırnaklarınızı uyurken kırmamak için çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çok fazla hareket edemediğimden sık sık uyanıp, tırnaklarımın olduğu elimi öteki tarafa koymak zorunda kalıyordum." dedi.

Dünyanın en uzun tırnaklı adamı unvanıyla 2014'te Guinness Rekorlar Kitabı 'na giren Chillal'in en uzun tırnağı, 197,8 santimetreyle baş parmağında bulunuyordu.

Chillal, daha önce yaptığı açıklamada tırnaklarını uzatma nedeni olarak, "Küçükken okulda, bir arkadaşımla, hocanın tırnağını kırdığımız için dayak yemiştik. Hocamız, uzun bir tırnağa sahip olmanın anlamını asla anlayamayacağımızı söylemişti. O günden sonra tırnaklarımı uzatmaya karar verdim." ifadelerini kullanmıştı.

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