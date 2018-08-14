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Dünyanın en yaşanacak şehri Viyana

14.08.2018 09:47 | Son Güncelleme

Economist dergisi dünyanın en yaşanacak şehri olarak Viyana'yı seçti.

Sıralamayı yıllardır Melbourne önde götürmekteydi.Dünyanın en yaşanacak şehirleri sıralaması yıllar sonra değişti. Avustralya'nın Melbourne şehri The Economist dergisinin yaşanacak şehirler sıralamasındaki birinciliğini Avusturya'nın başkenti Viyana'ya kaptırdı.

İlk beşe giren diğer şehirler Osaka (Japonya), Calgary (Kanada) ve Sydney (Avustralya) oldu. Şimdiye kadar listeye giren tek Alman şehri Hamburg ise ilk 10'daki yerini kaybetti. Hamburg, 18'inci sıraya geriledi.

Yaşanacak şehirler arasında 6'dan 10'unculuğa kadar yer alan metropoller ise şöyle sıralanıyor: Tokyo, Vancouver, Toronto, Kopenhag ve Adelaide. Sıralamanın sonundaki şehirler ise Şam, Dhaka, Lagos, Karaçi ve Port Moresby (Papua Yeni Gine).

Dergi tarafından düzenli olarak hazırlanan dünyanın en yaşanacak şehirleri sıralaması bütün dünyada ilgiyle izleniyor. 140 büyük şehir arasında yapılan seçimde altyapı, eğitim, sağlık hizmetleri, istikrar ve kültür kategorilerinde kıyaslama yapılıyor.

DW,dpa/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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