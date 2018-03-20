HABER

Dünyanın en yaşanılası şehri yine Viyana seçildi

20.03.2018 09:40 | Son Güncelleme

Mercer'in her yıl yayınladığı Yaşam Kalitesi Araştırması'nda Avusturya'nın başkenti Viyana üst üste 9'uncu kez dünyanın en yaşanılası şehri seçildi.

Dünyanın en yaşanılası şehri yine Viyana seçildi

Uluslararası araştırma şirketi Mercer'in her yıl yayınladığı yaşam kalitesi araştırmasında Avusturya'nın başkenti Viyana üst üste 9'uncu kez dünyanın en yaşanılası şehri seçildi.

231 dünya şehrinin sıralandığı 20'inci Mercer Yaşam Kalitesi anketinde Viyana'yı İsviçre'nin Zürih, Yeni Zelanda'nın Auckland, Almanya'nın Münih ve Kanada'nın Vancouver kentleri takip etti.

En iyi 20 şehrin sıralaması neredeyse aynı kaldı.

Türkiye'deki şehirler arasından ilk 20'ye giren olmadı.

Zürih sıralamada yine ikinci sırada yer aldı.

Araştırmada kentlerin sosyo-ekonomik şartları ile sağlık, eğitim, barınma ve çevre koşulları dikkate alınıyor.

Büyük şirketler iş kurmak için yer seçerken bu araştırmanın sonuçlarını da göz önünde bulunduruyor.

Mercer'in Yaşam Kalitesi Araştırması'na göre en yaşanılası ilk 20 şehir şöyle:

  1. Viyana
  2. Zürih
  3. Auckland
  4. Münih
  5. Vancouver
  6. Düsseldorf
  7. Frankfurt
  8. Cenevre
  9. Kopenhag
  10. Basel
  11. Sidney
  12. Amsterdam
  13. Berlin
  14. Bern
  15. Wellington
  16. Melbourne
  17. Toronto
  18. Lüksemburg
  19. Ottawa
  20. Hamburg
    Afrin şehidinin vasiyeti ortaya çıktıAfrin şehidinin vasiyeti ortaya çıktı
Beyoğlu'nda hareketlilik! Polisler ölümden döndüBeyoğlu'nda hareketlilik! Polisler ölümden döndü
TSK Afrin'de bu bildirileri havadan attı: İzin vermeyin!TSK Afrin'de bu bildirileri havadan attı: İzin vermeyin!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

e-Devlet'in yeni uygulaması ortaya çıktı! Mutlaka sorgulayın

e-Devlet'in yeni uygulaması ortaya çıktı! Mutlaka sorgulayın

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

AK Parti'de devrim gibi karar! İşte 2019 seçimi bombası

AK Parti'de devrim gibi karar! İşte 2019 seçimi bombası

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!

Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan ABD Büyükelçisi'ne ağır sözler

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan ABD Büyükelçisi'ne ağır sözler

ABD Başkanı Trump uyuşturucu tacirleri için idam cezası istedi

ABD Başkanı Trump uyuşturucu tacirleri için idam cezası istedi

DEAŞ'lı teröristler Kerkük'te halka ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

DEAŞ'lı teröristler Kerkük'te halka ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

ABD'den Menbiç açıklaması: Çekilmiyoruz!

ABD'den Menbiç açıklaması: Çekilmiyoruz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.