Dünyanın en yaşlı insanı Nabi Tajima 117 yaşında hayatını kaybetti

Dünyanın en yaşlı insanı Japon Nabi Tajima, 117 yaşında hayatını kaybetti. Dünyanın en yaşlı insanı olarak bilinen 117 yaşındaki Nabi Tajima, Japonya'nın güneyindeki Kagoshima şehrine bağlı Kikai kasabasında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Fox News'te yer alan habere göre, Tajima'nın ölümü, yerel yetkili Susumi Yoshiyuki tarafından doğrulandı. Tajima'nın, ocak ayından bu yana hastanede tedavi gördüğü belirtildi. Tajima'nın doğum tarihi, 4 Ağustos 1900.
160'DAN FAZLA TORUNU VAR
117 yaşında hayatın kaybeden Tajima'nın 160'dan fazla torun sahibi olduğu belirtiliyor. Tajima, 7 ay önce, Jamaikali Violet Brown'un ölümünün ardından dünyanın en yaşlı insanı ünvanını almıştı.
'EN YAŞLI' ÜNVANI YİNE BİR JAPON'UN
ABD merkezli Gerontology Research Group, Tajima'nın ölümünün ardından yine bir Japon olan Chiyo Miyako isimli kadının kayıtlarında dünyanın en yaşlı kişisi olduğunu söylüyor. Miyako da, 10 gün içinde 117. yaşını kutlayacak.
Chiyo Miyako
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