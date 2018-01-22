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Dünyanın en zengin yüzde 1'lik kesimi küresel servetin %82'sine sahip

22.01.2018 05:10 | Son Güncelleme 8 saat önce

İngiliz yardım kuruluşu Oxfam, küresel gelir adaletsizliğinin 2017'de arttığını ifade ederek yaratılan küresel servetin yüzde 82'lik bölümünün en zengin yüzde 1'lik kesimin cebine gittiğini söyledi.

Getty

İngiliz yardım kuruluşu Oxfam, küresel gelir adaletsizliğinin 2017'de arttığını ifade ederek yaratılan küresel servetin yüzde 82'lik bölümünün en zengin yüzde 1'lik kesimin cebine gittiğini söyledi.

Kuruluşun raporuna göre, dünyanın fakir yüzde 50'lik kesimindeyse herhangi bir servet artışı gözlenmedi.

Oxfam'a göre çıkan sonuçlar küresel ekonomik sistemin başarısızlığına işaret ediyor.

Kuruma göre, vergiden kaçınma, şirketlerin siyaset üzerinde artan etkisi, işçi haklarının uğradığı erozyon ve kemer sıkma politikaları gelir adaletsizliğindeki uçurumun derinleşmesinde başlıca nedenler.

Oxfam 2017 yılının başında açıkladığı raporda dünya nüfusunun yarısınn servetinin 8 kişinin elinde olduğunu açıklamıştı.

Kurum bu yıl bu sayının 42 olduğunu ifade etti, geçen yılın sayısını ise 8'den 61'e revize etti. Revizyona gerekçe olarak elde edilen güncel verilerle yapılan yeni hesaplamalar gösterildi.

Oxfam Direktörü Mark Goldring, "Tabloya neresinden bakarsanız bakın kabul edilemez bir durum" dedi.

Kurum, ekonomik işleyişlerin gözden geçirilmesi ve şirketlerin hissedarların kârını maksimize etmek üzere çalışmasının sosyal etkilerinin dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

Getty Her 10 dolar milyarderinin 9'u erkekDünyada toplam dolar milyarderi sayısının 2.043 olduğunu ifade eden Oxfam, her 10 milyarderden 9'unun da erkek olduğunu vurguluyor ve kadın-erkek gelir adaletsizliğine de dikkat çekiyor.

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Oxfam'ın önerileri arasında, dünyanın en zengin yüzde 10'luk kesiminin toplam servetinin en fakir yüzde 40'lık kesimin gelirini aşmaması için hükümetlerin aktif olarak çaba göstermesi var.

Ancak serbest piyasa ekonomisini savunan düşünce kuruluşu Ekonomik İlişkiler Enstitüsü Direktörü Mark Littlewood, "Oxfam, yoksul kesimlerin sorunlarına çözüm bulmaktansa zengin şahısları bir takıntı haline getirmiş durumda" diyor:

"Daha yüksek vergiler ve servetin yeniden dağıtımı fakir kesimler için bir fayda sağlamayacaktır. Zengin şahıslar aynı zamanda en çok vergiyi ödeyen kişiler. Gelirlerinin azaltılması kimseye bir fayda sağlamaz."

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