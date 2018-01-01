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Dünyanın gözü İran'daki gösterilerde

01.01.2018 22:23 | Son Güncelleme 1 saat önce

İran'daki protesto gösterilerine ABD, İsrail ve Almanya'dan tepki geldi.

ABD Başkanı Trump, "İran'da değişim vakti geldi" derken, Almanya Dışişleri Bakanı göstericilerin haklarına saygılı olunması çağrısı yaptı.İran'da ekonomik gidişatı protesto için başlayan ve hükümet karşıtı gösterilere dönüşen protestolar uluslararası alanda yakından izleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, İran'da değişim vaktinin geldiğini söyledi.

Obama yönetiminin İran'la imzaladığı anlaşmaya rağmen İran'ın her açıdan başarısız olduğunu söyleyen Trump, "Muhteşem İran halkı yıllardır baskı altında. Yemeğe ve özgürlüğü açlar" ifadesini kullandı. Trump İran'da insan haklarının yanı sıra ülkenin zenginliğinin de yağmalandığını belirterek, "Değişim zamanı geldi" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı'nın açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise İran yönetiminden toplanma ve gösteri düzenleme hakkına saygı göstermesini istedi. Gabriel yaptığı açıklamada, "İran'daki son gelişmeler, yeni göstericilerin hayatını kaybetmesi ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması nedeniyle son derece endişeliyim. İran hükümetini göstericilerin toplanma ve görüşlerini özgür ve barışcıl bir biçimde dile getirme haklarına saygılı olmaya davet ediyoruz" dedi. Dışişleri Bakanı son günlerde yaşanan olayların ardından şiddet eylemlerinden uzak durulmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Netanyahu'dan göstericilere destek

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise İran'daki protestolarla ilgili yaptığı açıklamada, göstericilere destek verdi. Bir video mesajı yayınlayan Netanyahu "Cesur İranlılar sokaklara çıkıyor. Özgürlük istiyorlar, adalet istiyorlar, yıllardan bu yana kendilerine verilmesi reddedilen temel hakları talep ediyorlar" dedi.

İran yönetiminin nefret tohumları ekmek için milyarlar harcadığını söyleyen Netanyahu, "Rejim kendi halkından korkuyor bu nedenle öğrencileri cezaevine koyuyor, bu nedenle sosyal medyayı yasaklıyor" diye konuştu. Netanyahu Avrupalı hükümetleri de eleştirerek, "Ne yazık ki birçok Avrupalı hükümet kahraman genç İranlıların sokaklarda dövülmelerini sessizce seyrediyor" dedi.

İran'da yönetimin devrilmesi umudunu taşıdığını söyleyen İsrail Başbakanı, "Günün birinde bu olacak. İşte o zaman İranlılar ve İsrailliler yeniden sıkı dost olacak" diye konuştu.

İran'ın Meşhed kentinde artan fiyatlar, ekonomideki kötü gidişat ve işsizliği protesto için geçen perşembe günü başlayan gösteriler kısa süre içinde İran'ın farklı kentlerine yayıldı. Hafta sonundan bu yana düzenlenen gösterilerde toplam 12 gösterici hayatını kaybetti.

DPA/Reuters/AFP, HT/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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