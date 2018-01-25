Dünyanın nüfusu en hızlı azalan ilk on ülkesi Doğu Avrupa’da

BBC Bulgaristan'ın 7 milyon olan nüfusunun 2050'de 5,4 milyona düşmesi bekleniyor

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan bir araştırma, dünyada nüfusu en dramatik bir şekilde azalan ilk on ülkenin Doğu Avrupa'da olduğunu ortaya çıkardı.

Bu araştırmaya göre söz konusu ülkelerin nüfusu 2050 yılına kadar şu an sahip oldukları nüfustan yüzde 15 ile 23 arasında değişen oranlarda daha az olacak.

Bu ülkeler şunlar:

BBCUzmanlara göre, Doğu Avrupa ülkelerinde durdurulamayan, hatta giderek hızlanan nüfus düşüşünün ekonomiden sağlığa pek çok nedeni var.

Doğum ve ölüm oranlarıDoğum oranlarındaki düşüş, bu bölgede insanların hayata ve geleceğe pek iyimser bakmadıklarını ortaya koyuyor.

İntihar oranlarının da genel Avrupa ortalamasının üzerinde olması bunun bir kanıtı olarak değerlendiriliyor.

Yüksek ölüm oranları ise sağlık hizmetlerindeki eksiklikleri ve bölge insanlarının sağlıklarına çok önem vermediklerini kanıtlıyor.

Bölge ülkelerinde içki ve sigara tüketme oranlarının yüksek olması da bunun göstergesi.