HABER

Dünyanın nüfusu en hızlı azalan ilk on ülkesi Doğu Avrupa’da

25.01.2018 11:14 | Son Güncelleme 2 saat önce

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan bir araştırma, dünyada nüfusu en hızlı bir şekilde azalan ilk on ülkenin Doğu Avrupa'da olduğunu ortaya çıkardı.

BBC Bulgaristan'ın 7 milyon olan nüfusunun 2050'de 5,4 milyona düşmesi bekleniyor

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan bir araştırma, dünyada nüfusu en dramatik bir şekilde azalan ilk on ülkenin Doğu Avrupa'da olduğunu ortaya çıkardı.

Bu araştırmaya göre söz konusu ülkelerin nüfusu 2050 yılına kadar şu an sahip oldukları nüfustan yüzde 15 ile 23 arasında değişen oranlarda daha az olacak.

Bu ülkeler şunlar:

BBCUzmanlara göre, Doğu Avrupa ülkelerinde durdurulamayan, hatta giderek hızlanan nüfus düşüşünün ekonomiden sağlığa pek çok nedeni var.

Doğum ve ölüm oranlarıDoğum oranlarındaki düşüş, bu bölgede insanların hayata ve geleceğe pek iyimser bakmadıklarını ortaya koyuyor.

İntihar oranlarının da genel Avrupa ortalamasının üzerinde olması bunun bir kanıtı olarak değerlendiriliyor.

Yüksek ölüm oranları ise sağlık hizmetlerindeki eksiklikleri ve bölge insanlarının sağlıklarına çok önem vermediklerini kanıtlıyor.

Bölge ülkelerinde içki ve sigara tüketme oranlarının yüksek olması da bunun göstergesi.

Batıya göçNüfustaki hızlı azalmanın bir başka önemli nedeni de göçler. Bir kısmı artık Avrupa Birliğine katılan, bir kısmı da özel anlaşmalar nedeniyle komşu ülkelere vizesiz seyahat etme ve çalışma hakkına sahip olan bu ülkelerin vatandaşları refahın daha yüksek olduğu başka ülkelere çalışmaya gidiyorlar

Ukrayna'da göç dalgası savaş nedeniyle arttı. Moldova, Romanya, Bulgaristan'da ve Doğu Macaristan'ın bazı illerinde ise hızla artan göçlerin nedeni işsizlik ve ekonomik sıkıntılar.

Küresel rekabet ve işsizlikUzmanlara göre bunun nedeni bölgenin 1990'lı yıllardan sonra denetimsiz bir şekilde piyasanın etkilerine terk edilmesi.Bu bölgelerde fabrikaların küresel rekabete dayanamaması neticesinde arka arkaya kapanması nedeniyle işsizliğin % 50'ye vardığı bölgeler bulunuyor.

Bu ise bu yörelerden Avrupa Birliği'nin gelişmiş ülkeleri istikametinde durdurulamaz bir göç başlatıyor.

Birleşmiş Milletler raporu,nüfusun azalmasını Avrupa'nın doğusunda bulunan ülkeler açısından en önemli sorun olarak tespit ediyor.

Bulgaristan neden nüfusu en hızlı azalan ülke oldu?

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

156 kadın kendilerini istismar eden adamla yüzleşti: Büyüdük ve dünyanı başına yıkıyoruz

156 kadın kendilerini istismar eden adamla yüzleşti: Büyüdük ve dünyanı başına yıkıyoruz

CHP'li Özgür Özel'den flaş çıkış: 15 Temmuz tiyatro miyatro değil

CHP'li Özgür Özel'den flaş çıkış: 15 Temmuz tiyatro miyatro değil

Trump - Erdoğan görüşmesi: Beyaz Saray 'yıkıcı söylemler kaygı verici' dedi, Türkiye 'Trump böyle bir ifade kullanmadı' diyor

Trump - Erdoğan görüşmesi: Beyaz Saray 'yıkıcı söylemler kaygı verici' dedi, Türkiye 'Trump böyle bir ifade kullanmadı' diyor

Son dakika! İstanbul'da sabah şoku! Sahil yolu çöktü

Son dakika! İstanbul'da sabah şoku! Sahil yolu çöktü

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan son dakika 'Türkiye' açıklaması

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan son dakika 'Türkiye' açıklaması

Bülent Ersoy’dan kötü haber

Bülent Ersoy’dan kötü haber

İlginizi Çekebilir

Son dakika: Afrin'den acı haber! Yaralı askerler var

Son dakika: Afrin'den acı haber! Yaralı askerler var

ABD'de olay PYD itirafı: Bunu hiçbir Türk'e anlatamazsınız!

ABD'de olay PYD itirafı: Bunu hiçbir Türk'e anlatamazsınız!

ABD'den flaş açıklama: PYD/YPG Afrin'e ilerlerse desteğimizi keseriz

ABD'den flaş açıklama: PYD/YPG Afrin'e ilerlerse desteğimizi keseriz

Son dakika! Kremlin'den Rusya'yı ihanetle suçlayan Kürtler hakkında açıklama

Son dakika! Kremlin'den Rusya'yı ihanetle suçlayan Kürtler hakkında açıklama

The Guardian: ABD için felaket! Suriye'de oyunun sonuna yaklaşıldı

The Guardian: ABD için felaket! Suriye'de oyunun sonuna yaklaşıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika: Zeytin Dalı Harekatı'nda 7 YPG'li terörist yakalandı

Son dakika: Zeytin Dalı Harekatı'nda 7 YPG'li terörist yakalandı

Kardeşlerini mumyalayıp yıllarca evinde sakladı!

Kardeşlerini mumyalayıp yıllarca evinde sakladı!

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı BBC'ye konuştu: Türkiye'nin harekatı işgal, hava savunma sistemlerimiz hazır

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı BBC'ye konuştu: Türkiye'nin harekatı işgal, hava savunma sistemlerimiz hazır

Ülke şokta! Korkunç tren kazası: Ölü ve yaralılar var

Ülke şokta! Korkunç tren kazası: Ölü ve yaralılar var

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan son dakika 'Türkiye' açıklaması

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan son dakika 'Türkiye' açıklaması

Afrin operasyonunda son durum: PYD sıkıştı!

Afrin operasyonunda son durum: PYD sıkıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.